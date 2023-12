Serata di ‘incidenti’ a Ballando con le Stelle. Nell’ultima puntata di sabato 2 dicembre lo show di Milly Carlucci trasmesso da Rai1 ha visto accadere diversi imprevisti. Il più clamoroso è stata la caduta di Simona Ventura, anche se avvenuta in realtà durante le prove. Quando è stato mostrato il video la conduttrice ha spiegato: “Adesso vi facciamo vedere un filmato e capirete tutto quello che è successo. Questo che vedete è accaduto ieri”.

“Lei si è proprio schiantata a terra. Dici molto punk? Non è tanto punk, ci ha fatto prendere paura. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte. Voglio dire ai figli che la mamma non si è fatta nulla. Miracoloso, si è abbattuta come un albero. Sì è stata una brutta caduta all’indietro”. Ma non è stato l’unico imprevisto della serata. Durante ben due esibizioni ai concorrenti è capitato il ‘fattaccio’ e tutti i presenti sono rimasti a bocca aperta.

Gli incidenti a Ballando durante le esibizioni di Teo e Tano

Proprio mentre Teo Mammucari stava danzando sulle note di Staying Alive con Anastasia Kuzmina i suoi pantaloni si sono strappati a metà. Il comico si è fermato e ha detto a Milly Carlucci: “La sarta è stata due ore a lavorare dietro e io mi chiedevo che cosa stesse facendo. Le ho detto cosa stesse facendo. Adesso ho capito. Mi ha allentato il filo. Io mi sono piegato e si è aperto tutto. Ora avviso i giurati, se mi danno un votaccio io mi giro e faccio vedere lo spacco. Ho un taglio enorme dietro ai pantaloni guardate”.

Ma gli imprevisti non sono finiti. Subito dopo Teo si è esibito Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, che ha ballato More Than A Woman e quando si è lanciato a terra i suoi pantaloni si sono aperti a metà proprio sul cavallo. Mentre Mammucari si è fermato, Lorenzo ha continuato la performance. Quando è finita la musica Milly Carlucci ha avvisato il giovane: “Lorenzo non ti girare troppo perché anche a te si sono rotti i pantaloni“.

Si sono rotti anche i pantaloni di Lorenzo Tano.

Stasera c’è lo sciopero delle sarte di #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XfD9cPlG52 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 2, 2023

AIUTO!

Teo Mammucari è rimasto in mutande 😂

Si sono rotti i pantaloni di Teo Mammucari#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/emK0CmKFPp — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 2, 2023

Ecco cosa succede quando sei in tensione per la puntata e stringi troppo il cu*o… ❌ #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/cndAXJKgkF — Teo Mammucari (@mammucari_teo) December 2, 2023

Il giurato Guillermo Mariotto è intervenuto: “Oddio ma i tuoi pantaloni si sono strappati proprio lì in quel punto oddio”. Per non rischiare di far vedere troppo, Lucrezia Lando ha coperto il suo compagno di ballo (nonché fidanzato). Ovviamente sui social in molti hanno ironizzato sulla questione: “Stasera c’è lo sciopero delle sarte di #BallandoConLeStelle” ha twittato ad esempio Cinguetterai. Insomma, una serata davvero particolare…

