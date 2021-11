‘Ballando con le stelle’ è uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia e infatti Milly Carlucci è in sella da tanti anni. La Rai punta davvero moltissimo sulle sue qualità e spera ovviamente di ottenere risultati sempre più convincenti per quanto riguarda gli ascolti tv. Dopo le notizie concernenti infortuni, che non hanno fatto dormire sonni tranquilli alla padrona di casa, adesso è uscita fuori una notizia bomba sulla trasmissione che fa riferimento all’orientamento sessuale di un protagonista.

Anche se non ha vinto contro la concorrenza sabato 6 novembre. Ballando con le Stelle, dance show di Milly Carlucci, ha saputo convincere ben 3.653.000 spettatori pari a uno share dello 20.5%.Nonostante il gradimento ricevuto, però, i numeri non sono bastati per superare Canale 5 e la messa in onda di Tu si que vales, condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara che ha conquistato 4.639.000 spettatori pari a un share del 27.9%. Ma veniamo all’indiscrezione boom.

A lanciare una vera e propria bomba su ‘Ballando con le stelle’ è stato l’informatissimo sito ‘Dagospia’ e più nello specifico il giornalista Alberto Dandolo. Ha approfittato del suo spazio dedicato agli indovinelli per fare riferimento alla presenza di una persona omosessuale nel programma della Carlucci. Nonostante si sia sempre professata eterosessuale, nella vita reale si sarebbe resa autrice di gesti inequivocabili che fanno ipotizzare che sia gay. Andiamo a vedere cosa è stato affermato dal professionista.





Queste le parole di Alberto Dandolo su ‘Ballando con le stelle’: “Uno dei protagonisti maschili di Ballando con le stelle nella Milano gaia è assai conosciuto. Il prode ballerino, ufficialmente etero ortodosso, sotto la Madonnina infatti ha consumato e consuma notti porcine sollazzando spavaldo le sue birichine pulsioni an***. Di chi si tratta? Di un maestro di ballo o di un concorrente? Ah, non saperlo… P.S.: piccolo indizio: non è sposato e non ha figli”. E adesso partirà sicuramente la caccia al suo nome.

Al termine della quarta puntata di sabato 6 novembre di ‘Ballando con le stelle’, è arrivata un’altra improvvisa conferma. Proprio quando Lucrezia Lando e Andrea Iannone stavano rischiando l’eliminazione, i voti del pubblico li hanno premiati. E la ballerina, felicissima, ha dato un bel bacio in bocca, in diretta, allo sportivo. Il fatto ovviamente non è passato inosservato. E tutti sono impazziti.