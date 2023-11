Ballando con le stelle, fuori il retroscena. Certamente uno dei nomi dei concorrenti più chiacchierato dell’attuale edizione del programma è quello di Teo Mammucari. Nel corso dell’ultima messa in onda, sempre a proposito del concorrente, il pubblico italiano ha avuto modo di assistere all’ennesimo botta e risposta avvenuto tra Teo e Selvaggia Lucarelli. La giurata, questa volta, avrebbe reagito come nessuno si sarebbe mai aspettato. Ma questo non rappresenta l’unico episodio avvenuto nel corso della puntata.

Teo Mammucari fa pace con Antonio Caprarica. Il pubblico non credeva alle proprie orecchie eppure è accaduto davvero. Ma riavvolgiamo il nastro e scopriamo insieme cosa avrebbe portato i due a ‘darmarsi’ e fare crollare il muro delle difese. Toni divertiti e giocosi tra i due: “Gli ho dato una ginocchiata”, e la replica di Caprarica “Io no, non l’ho toccato“.

Teo Mammucari fa pace con Antonio Caprarica. Nessuno si aspettava di assistere a questa scena: il retroscena

A questo punto Teo Mammucari ha chiesto espressamente un abbraccio. Antonio dal canto suo non ha rifiutato la proposta e la pace è stata fatta. Naturalezza o meno nel gesto, resta il fatto che in seguito all’accesa lite verbale avvenuta tra i due, sollecitare una tregua e restituire una migliore immagine di entrambi è stata la cosa migliore da fare accadere. E come accennato in principio, Teo Mammucari è stato protagonista di un altro momento televisivo nel corso del talent.

Tutto ha avuto inizio quando, alla fine dell’esibizione tra Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Teo ha preso la parole e ha detto: “Ieri sera Selvaggia mi ha chiamato e mi ha detto quando ci vedevamo. Gli ho detto ‘solo amici’. Quando si lascerà con il fidanzato, secondo me tra pochissimo, mi chiamerà”. Fabio Canino allora risponde: “Teo, ti ho trovato distaccato, sembravate padre e figlia”. Il comico risponde: “Ma certo, il tema di Avrai di Baglioni è quello”.

Canino allora dice: “Non mi sono spiegato, intendevo che la canzone è quella, ma voi non c’entravate nulla”. E Selvaggia Lucarelli ci va giù pesante: “Teo, mi fai tenerezza stasera…”. Mammucari allora stizzito risponde: “Mi fai tenerezza tu, mi pari un albero di Natale per come sei vestita”. A questo punto la reazione di Selvaggia è stata spiazzante: “Non parlo, pensavo che ci fossero dei presupposti di leggerezza, ma non ci sono, c’è un’aria troppo pesante. Milly, ogni monosillabo che dico vengo interrotta. Mi arrendo”, dice con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione.