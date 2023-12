Ballando con le stelle, la rivelazione di Simona Ventura. La conduttrice senza alcun filtro nel corso della messa in onda del programma della timoniera Milly Carlucci. Al centro dell’attenzione la storia di Caterina, la terza figlia di Simona. La Ventura, com’è noto, è anche mamma di Niccolò, 24 anni e di Giacomo, 23 anni, nati dal matrimonio con il suo ex Stefano Bettarini. La fine della relazione con Bettarini è sopraggiunta nel 2008, poi nella vita di Simona Ventura è arrivato Giovanni Terzi, in coppia a Ballando con la ballerina professionista Giada Lini.

La confessione di Simona Ventura sulla figlia Caterina. Davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, grande commozione dopo le parole di Simona Ventura, che ha rivelato al pubblico la storia della sua terza figlia Caterina: “I miei figli sono 3 gioielli e sono la parte più importante della mia vita”, ha detto Simona con occhi lucidi per poi entrare nel dettaglio.

La confessione di Simona Ventura sulla figlia Caterina: “Figlia di una mia parente in difficoltà…”

Niccolò e Giacomo hanno assistito la madre in sala trucco, mentre Caterina non era presente. A tal proposito ha spiegato la conduttrice: “É in Inghilterra a studiare, ma comunque era con noi”. Ma su Caterina, Simona Ventura ha proseguito nel raccontare per filo e per segno come sono andate le cose. “Caterina è il mio terzo gioiello, è la figlia di una mia parente in difficoltà“, rivela Simona.

“Mi chiama mia madre e dice: “È nata Caterina, però l’hanno portata in una casa famiglia’. L’adozione era molto difficile in quel momento, però ho chiesto l’affido di Caterina. Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina. “Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora”, ho detto io. Devo ringraziare i suoi genitori, altrimenti non l’avrei mai avuta”, confessa ancora Simona Ventura davanti alle telecamere della trasmissione.

“Io ho sempre ringraziato i genitori naturali di Caterina”

E sempre sul rapporto con la figlia Caterina, Simona Ventura ha poi raccontato un aneddoto significativo: “Lei a 4 anni venne in camera da me e disse: “Mamma, ma io non ho una mamma”. Io le ho detto: “Perché dici che non hai una mamma?”. Lei mi ha risposto: “Mi hanno detto che non ho una mamma, che tu non sei la mia mamma. “Tu sei una bambina molto fortunata perché hai due mamme”, le ho detto io. Ha portato una pace incredibile nella mia vita“.