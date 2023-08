Milly Carlucci è scatenata in questo mese di agosto, infatti Ballando con le stelle ha la seconda concorrente ufficiale. Proprio a ridosso di Ferragosto era stato annunciato l’arrivo dell’attor e regista Ricky Tognazzi, mentre stavolta è stata scelta una famosa giornalista e conduttrice. Lei a 77 anni è pronta a stupire tutti, danzando alla grande e provando a raggiungere importanti traguardi sulla pista. E, come si evince dal video online, si sta già allenando alla grande.

Una bellissima notizia per il pubblico di Ballando con le stelle, che sta iniziando a conoscere il cast della prossima edizione. La seconda concorrente ufficiale è nota e ora non si aspetta altro che scoprire gli altri nomi. Tognazzi era stato ufficializzato così dal programma di Rai1 su Instagram: “Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023! Ecco la sua preparazione atletica in vista della sfida che lo attende. A bordo campo Simona Izzo”.

Ballando con le stelle, chi è la seconda concorrente ufficiale

Sia lei sul suo profilo Instagram che la stessa trasmissione Ballando con le stelle hanno confermato la notizia, con la seconda concorrente che è ormai ufficiale e si cimenterà in autunno nello show di Milly Carlucci. Queste le parole della donna, ripresa mentre era intenta a fare jogging: “Che fatica allenarsi, d’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le stelle. Se non sono allenata…Speriamo di farcela, certo io ce la metterò tutta ma conto moltissimo sul vostro affetto e sul vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”.

Ad essere stata scelta la presentatrice Rosanna Lambertucci, come rivelato anche da Ballando: “Rosanna Lambertucci è la seconda concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023. Eccolo alle prese con la sua rifinitura atletica mentre già elabora strategie di gara”. Eppure c’è chi ha criticato la decisione della trasmissione, ritenendo questi protagonisti un po’ troppo in là con l’età. Ma lei ha mostrato di essere in ottima forma.

Lambertucci, originaria di Roma, lavora anche come nutrizionista e divulgatrice scientifica. In tv è stata protagonista nelle trasmissioni Più sani e più belli, Luna Park, Domenica In, Unomattina estate e La salute vien mangiando. Ha una figlia, la giornalista Angelica Amodei.