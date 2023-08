Stop alle indiscrezioni e via alle ufficialità: Ballando con le stelle inizia a fare sul serio e nelle scorse ore ha annunciato il primo concorrente della prossima edizione. Milly Carlucci ha voluto informare il pubblico proprio nel giorno di Ferragosto. Sulla pagina Instagram del programma di Rai1, è apparso un video in cui c’è il futuro ballerino che sta già iniziando ad allenarsi in vista della sua nuova esperienza televisiva. Sarà solo per l’occasione e non in gara con la sua inseparabile moglie.

Ci sono stati tanti nomi circolati in questi mesi, quello di Barbara D’Urso in primis, ma solamente nelle ultime ore abbiamo scoperto chi a Ballando con le stelle sarà davvero il primo concorrente. I telespettatori hanno iniziato a commentare la decisione della trasmissione, complimentandosi per la scelta fatta. Milly quest’anno vuole fare ancora una volta le cose in grande e se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un’edizione molto fortunata.

Ballando con le stelle, chi è il primo concorrente ufficiale

Dunque, tutti i dubbi sono stati sciolti e ora il pubblico di Ballando con le stelle conosce con certezza chi sarà il primo concorrente del programma della tv di Stato. Possiamo subito dire che si tratta di un nome molto conosciuto, che proprio l’anno scorso era stato protagonista nella medesima trasmissione insieme alla coniuge. In quella circostanza si erano destreggiati come ballerini per una notte, mentre ora lui è pronto a sfidare tutti e arrivare fino in fondo.

Sul palco di Ballando, a partire dal prossimo mese di ottobre, vedremo sicuramente Ricky Tognazzi. Il 68enne attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ha convinto Milly Carlucci ed è stato ufficializzato proprio il 15 agosto. Dal 1995 è unito in matrimonio con l’attrice e regista Simona Izzo. In televisione ha già avuto delle esperienze in veste di concorrente, infatti quest’anno ha preso parte a Il cantante mascherato 4 e a Back to school 2 su Italia 1.

Ballando con le stelle ha annunciato così l’arrivo di Tognazzi: “Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023! Ecco la sua preparazione atletica in vista della sfida che lo attende. A bordo campo Simona Izzo”.