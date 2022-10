Momento di commozione a Ballando con le stelle: Sara Di Vaira è scoppiata in lacrime annunciando la morte dello zio davanti a Milly Carlucci. La puntata di ieri, sabato 22 ottobre, si era aperta con un tributo a Franco dei Ricci e Poveri, scomparso nei giorni scorsi. Spiega Milly Carlucci: “Terza puntata di Ballando con le stelle che abbiamo voluto cominciare così, con un omaggio ai Ricchi e Poveri. Vogliamo ricordare in maniera gioiosa, attraverso la musica che li ha resi famosi, Franco Gatti che ci ha lasciato in questi giorni ma che nel nostro ricordo, come sempre succede con gli artisti, rimane vivo”.



“Con tutta la gioia ed i pezzi musicali che ci hanno lasciato. Loro sono stati qui, Franco era qui, è stato un ballerino per una notte. E anche al Cantante Mascherato, erano dentro il Baby Alieno, abbiamo avuto un pezzetto di percorso insieme. Il nostro amore per loro è grandissimo. Un bacio ai Ricchi e Poveri, un bacio a Franco”. Poi spazio alla gara con tantissima carne al fuoco.

Ballando con le stelle, Sara Di Vaira piange per la morte dello zio



Tra i momenti più divisivi lo sfogo di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli: “Sono molto contrariato perché, per la seconda volta di fila, è andata in scena una cosa per cui non si è parlato né di coreografia né del ballo. Per colpa di Anastasia, per quello che è successo nella clip prima di noi, l’ennesima storia che noi non siamo coppia perché non andiamo a prendere il caffè”.



“Si inventa questa scenetta che è stata molto divertente, perché è divertente la scenetta finta, però quella cosa lì sulla pista diventa aka realtà, diventa la chiave di lettura. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro pure col cartello perché è la verità, ma sulla pista da ballo con Lorenzo Biagiarelli e a giudicarmi non c’è la mia compagna. E vorrei che non ci pensasse nemmeno tutto il corredo chiamato a giudicare”.



Tra i più toccanti le lacrime di Sara Di Vaira, dopo l’esibizione di Rosanna Banfi è scoppiata in lacrime: “Questa mattina mi sono svegliata con la notizia della morte di mio zio, se ne è andato con la stessa malattia avuta da Rosanna”. Un momento di profonda commozione per tutto lo studio.

