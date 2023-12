Ballando con le stelle, il dolce abbraccio davanti al pubblico. Grande commozione davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci che ha destato colpi di scena e sorprendenti esibizioni. D’altronde l’appuntamento televisivo è stato attesissimo e non poteva che regalare a tutti sorprese in successione e momenti indimenticabili. Proprio come quello che ha visto protagonista Lorenzo Tano.

Emozione e applausi per Lorenzo Tano durante la finale di Ballando con le stelle 2023. Ebbene si, il programma di Milly Carlucci ha regalato emozioni indescrivibili e momenti che resteranno nella storia della trasmissione. A fare il suo ingresso sul palco, infatti, proprio Rocco Siffredi, chiamato da Milly Carlucci, che non aveva che occhi solo per il figlio.

Tutto è accaduto dopo la splendida esibizione di Lorenzo in coppia con la ballerina Lucrezia Lando. Il concorrente si è letteralmente lanciato tra le braccia del padre che ha subito rivolto al pubblico le sue parole: “Voglio ringraziarvi tutti perchè avete dato alla nostra famiglia, ma soprattutto a Lorenzo, la possibilità di tornare a vivere”. Un momento, come si diceva in principio, che ha sorpreso ed emozionato non solo il pubblico che si è dunque lasciato andare in un lungo applauso davanti alla tenera scena dell’abbraccio, ma anche i giurati che non hanno di certo nascosto la loro commozione: “Io e la mamma di Lorenzo sappiamo tante cose della sua vita”, ha proseguito Rocco Siffredi nel racconto.

“Come succede in tutte le famiglie, ci sono persone che si lasciano e io personalmente mi sento un po’ responsabile di quello che ha passato mio figlio, per via del mio lavoro. L’amore tra Lorenzo e Lucrezia spero possa nascere e far dimenticare a Lorenzo il primo amore, perchè è a quello che mi riferisco…”, ha continuato per poi aggiungere: “Lorenzo ha sofferto tantissimo, ma veramente tanto“. E Milly: “Si, l’avevamo capito…”. Poi Rocco Siffredi sollecitato a parlare ha aggiunto: “Purtroppo ha sofferto un po’ per colpa mia, per via del mio status, perchè i genitori di lei non gradivano molto la cosa e hanno preferito staccare. Ma ci sono voluti anni per capirlo e lui ha sofferto talmente tanto, che eravamo tutti abbastanza preoccupati, perciò per me vederlo qui stasera è…”.

Ed è qui che le lacrime non si sono per nulla trattenute, persino quelle di Milly Carlucci che ha detto: “Sono commossa per quello che hai detto. Come madre ti sono veramente vicina perchè lo capisco, la sofferenza di un figlio per noi genitori è molto più dilaniante di una nostra sofferenza”.