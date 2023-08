Ballando con le stelle, addio a un passo per un pezzo da novanta. Nelle ultime settimane molto si è parlato della trasmissione di Milly Carlucci con novità sulla giuria che non dovrebbero esserci. Nelle settimane scorse sulla questione era intervenuta Selvaggia Lucarelli. La popolare giornalista e giudice di Ballando aveva sparato a zero contro chi ha alimentato voci sul suo futuro nel programma. Scriveva Lucarelli: “Io comunque a settembre tolgo il tappo”.

“E commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi – ha sottolineato Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram stories -. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo. Mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi, agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già presi”.





Ballando con le stelle, Paolo Belli non è stato ancora confermato

“Nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini. No ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio”. Se la presenza della Lucarelli è sicura, in dubbio è quella del co-conduttore Paolo Belli. Lo ha detto ai microfoni della trasmissione Italiani Mambo, condotta da Annalisa Colavito su Radio Cusano Campus. “Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti…”.

E ancora: “Il dubbio ti dà tanto ma la televisione, come tutte le cose quando ti esponi, amplifica tutto, anche l’errore. Sei pronto a rimediarlo perché ci hai dato dentro, ma se sbagli e sei impreparato la televisione ti massacra, sei imperdonabile. La televisione non è un esame che si può riparare, se sbagli. Devi farti trovare pronto”.

“Guardando la faccia bella della medaglia, se ti fai trovare pronto arrivi a milioni di persone”. Paolo Belli è dal 2000 co-conduttore di due programmi televisivi del sabato sera di Rai 1, Torno Sabato (condotto da Giorgio Panariello, dal 2000 al 2003) e dal 2005 Ballando con le stelle (condotto da Milly Carlucci), nei quali cura anche le sigle.