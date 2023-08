E alla fine il grande giorno è arrivato: il volto di Canale 5 è finalmente mamma per la prima volta. Dopo nove lunghi mesi di attesa, è nata la sua figlia che già ama alla follia. Bellissima la foto scelta dalla donna, che si è ripresa in compagnia della neonata e del suo compagno. I due sono davvero al settimo cielo e non faranno altro che continuare a brindare per questo importantissimo successo personale. Scelto anche il nome della piccola, che si chiama Matilde.

L’annuncio è stato fatto da entrambi i genitori, che hanno postato l’immagine della piccola sui rispettivi profili Instagram ufficiali. Il volto di Canale 5 è mamma per la prima volta e a festeggiare con lei sono anche i suoi numerosi follower, oltre 756mila per la precisione. Lei è conosciuta per aver preso parte in passato alla trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi in qualità di corteggiatrice. Poi ha trovato l’amore e ora ha raggiunto l’apice della sua relazione.

Il volto di Canale 5 è mamma per la prima volta della piccola Matilde

Il nome lo avevano già scelto precedentemente, come confermato dalla coppia. Il volto di Canale 5 ha annunciato così la lieta notizia che le ha permesso di essere mamma per la prima volta in assoluto: “Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba 💕 24.08.2023 alle ore 3.53 è nata la nostra Matilde Bonori 🎀 Oggi mamma&papà”. Tanti i personaggi noti della tv che le hanno scritto gli auguri più sinceri.

Ad aver partorito nelle scorse ore è stata l’ex UeD Martina Luchena, mentre il papà è Maurizio Bonori. Lui è il figlio di un famoso industriale originario di Brescia e lavora come imprenditore e content creator. Ma, come rivelato dal sito Donnapop, è stato anche barman, speaker radiofonico e vocalist. Ha già un figlio, nato quando aveva 22 anni (oggi ne ha 33). E ora è quindi diventato papà per la seconda volta ed è felicissimo.

Luchena è stata la corteggiatrice dell’ex tronista Riccardo Gismondi, il quale alla fine si fidanzò con Camilla Mangiapelo. Sui social ha ricevuto i complimenti da Ludovica Valli, Teresa Langella, Ginevra Pisani e Cristina Marino per citarne alcune.