“Cast al completo!”. Ballando con le Stelle, i nomi dei concorrenti dopo un ‘si’ clamoroso

Ballando con le Stelle, le anticipazioni sul cast. Nuova stagione in arrivo per i più appassionati e affezionati telespettatori della trasmissione condotta da Milly Carlucci. A rivelare la lista dei futuri protagonisti in gara è stato Fq Magazine (Il Fatto Quotidiano).

Ballando con le Stelle, i nomi dei concorrenti rivelati in anteprima. Tante sorprese in vista dello start del programma con alla guida del timone Milly Carlucci. Prima novità tra tutte, il ‘si’ di Paola Barale alla proposta della padrona di casa. Ma non finisce qui, perché altri nomi completerebbero la lista dei concorrenti.





Ballando con le Stelle, i nomi dei concorrenti rivelati in anteprima

Anticipazioni che lasciano pregustare il meglio per la nuova edizione del talent show. Cast composto da grandi nomi, rivelato da Fq Magazine (Il Fatto Quotidiano). Si aggiungono le new entry, Luisella Costamagna (conduttrice e giornalista), Giampiero Mughini (saggista e giornalista), Rosanna Banfi (figlia dell’attore Lino), Alessandro Egger (attore) ed Ema Stokholma (conduttrice).

E ancora Lorenzo Biagiarelli che stando a quanto rivelato da Il Fatto pare sia in trattativa. Ma lo sapete chi è il noto chef? Ebbene, il compagno di Selvaggia Lucarelli futura giurata del programma insieme a Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino). (Ballando con le Stelle, colpo inaspettato per Milly Carlucci).

Ma pensate sia finita qui? Ebbene no. Perché a completare le novità tra i concorrenti anche il nome di Enrico Montesano e in ultimo anche l’ex moglie di Maurizio Costanzo, la conduttrice Marta Flavi. Non resta che tenere alta l’asticella delle aspettative.

“Aspettiamo un bebè!”. Cicogna a Ballando con le Stelle, l’ex concorrente mamma per la prima volta