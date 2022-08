“Aspettiamo un bebè!”. Cicogna a Ballando con le Stelle, l’ex concorrente mamma per la prima volta

Dolce attesa per il volto di Ballando con le Stelle. L’annuncio arriva per la gioia dei fan. Per l’influencer di 35 anni, nota al pubblico italiano in seguito alla partecipazione in coppia con Simone di Pasquale sul palcoscenico di Ballando con le Stelle, si apre un nuovo capitolo di vita.

Bianca Gascoigne incinta, l’annuncio. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla durante la trasmissione di Milly Carlucci, quando Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale hanno sfiorato la vittoria, venendo eliminati durante l’ultima puntata dopo il ballottaggio con Alvise Rigo e Tove Villfor.





Bianca Gascoigne incinta. L’annuncio insieme al compagno via social

Bianca Failes, nota come Bianca Gascoigne, classe1986 è originaria di Hertfordshire. Diventa famosa dapprima come modella, poi come influencer. In Italia, invece, la 35enne è diventata nota al pubblico per la partecipazione del padre ex calciatore, Paul come naufrago de L’Isola dei Famosi 2021.

E in qualità di ospite a Non è la D’Urso, Bianca Gascoigne, proprio a proposito della partecipazione del padre a L’Isola dei Famosi 2021, ha dichiarato: “Io e mio padre amiamo divertirci e ridere. Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul grande divertimento. Credo che questo cambierà la vita di mio padre, nel suo cuore è come un boy scout. Non riesce mai a stare fermo”.

Pare che Bianca Gascoigne sia pronta a diventare mamma per la prima volta. Il parto dovrebbe avvenire nel mesi di febbraio del 2023. Fan che non stanno nella pella non appena ricevuto l’annuncio via social: “Avremo un bambino”, ha detto Bianca insieme al compagno Aaron Wright.

“Al mare con lui”. Simona Branchetti e l’ex della vip, bomba-gossip sulla conduttrice di Morning News