“Al mare con lui”. Simona Branchetti e l’ex della vip, bomba-gossip sulla conduttrice di Morning News

Simona Branchetti con l’ex di Anna Falchi. La popolare conduttrice tv è stata paparazzata sulle stupende spiagge del Salento in compagnia di un uomo. A quanto pare si tratta di Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia nonché ex compagno di Anna Falchi. Sulla fine della storia di questi ultimi due Dagospia scrisse: “L’aquilotta è volata via! Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri sono stati insieme per 11 anni. Nell’ultimo periodo avevano deciso di andare a convivere, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato. Dopo poco tempo la conduttrice disse: “La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen. Facciamo vite diverse, con orari diversi. Lo ripeto spesso: non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra paradossale ma è così”. Ora la nuova ‘coppia’.





Simona Branchetti al mare con Andrea Ruggieri

Sia Simona Branchetti che Andrea Ruggieri vengono da storie importanti. La giornalista e conduttrice di Morning News, in particolare, ha alle spalle due matrimoni finiti. Dal 2008 al 2012 è stata felice al fianco del presentatore Federico Quaranta, esperto di enogastronomia e volto di Linea Verde. Nel 2016 ha poi conosciuto l’avvocato Carlo Longari, sposato l’anno successivo. Ma nel 2021 anche in questo caso i due si sono separati.

Per Simona Branchetti la fine della storia con il secondo marito è stata “una ferita mortale”. Adesso il magazine Chi pubblica le foto della conduttrice al mare con Andrea Ruggieri. Tra i due c’è un rapporto di profonda stima e affetto, ma forse c’è qualcosa di più? In realtà a quanto pare tra la giornalista e il parlamentare c’è solo una grande amicizia. Certo il fatto che siano entrambi single al momento può far supporre che una storia possa sempre nascere.

Intanto recentemente Andrea Ruggieri ha avuto una delusione in campo professionale: “Io ho una faccia sola. Questa. Sono stato leale, molto leale, fino all’ultimo secondo al Presidente Berlusconi, e alla bandiera di Forza Italia. E sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla, come scrive il Corriere. Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti. Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta”.

“La regola d’ingaggio era: ‘Tutelare anzitutto gli uscenti’ – ha scritto ancora Andrea Ruggieri – Ma pur essendo io un deputato uscente, che a Forza Italia ha fatto sempre fare una bella figura, mi sono stati preferiti esordienti anonimi e senza titolo. Ora mi prendo un paio di giorni di riposo e di silenzio. Poi ci rivedremo”.

