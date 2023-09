In molti forse non ci crederanno, ma ora devono farlo necessariamente perché a Ballando con le stelle Milly Carlucci ha scelto proprio lui come concorrente. Il popolarissimo attore 87enne avrebbe accettato l’interessante proposta della trasmissione di Rai1 e ha deciso di mettersi in gioco. Sarà sicuramente il più attenzionato dal pubblico e dalla giuria perché provarci a quell’età non è da tutti, ma lui è pronto a stupire ancora una volta.

Ormai il cast è completato, sebbene manchi solamente la conferma ufficiale, quindi a Ballando con le stelle di Milly Carlucci ci sarà come concorrente anche questo attore di una certa età. Finora erano stati dieci i nomi ufficializzati dal programma della tv pubblica italiana, coi telespettatori che si erano un po’ lamentati per i tanti anni di alcuni futuri ballerini. Ma la conduttrice è andata avanti per la sua strada e ha sorpreso di nuovo.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci sceglie come concorrente l’attore 87enne

Possiamo subito dirvi che nel cast di Ballando con le stelle, condotto anche quest’anno dall’insostituibile Milly Carlucci, è stato prescelto come concorrente questo grande attore, che ha fatto la storia del cinema e della televisione. Intanto, vi ricordiamo chi sono i ballerini già sicuri: Antonio Caprarica, Carlotta Mantovan, Giovanni Terzi, Lorenzo Tano, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Simona Ventura e Teo Mammucari.

Ora è stato il sito Dagospia a chiudere il cerchio, anche perché Milly aveva detto che avrebbe ufficializzato il cast solamente lunedì 25 settembre. Invece abbiamo scoperto che ci sarà Lino Banfi, oltre ad altri due nomi sempre di spessore: “Oh Madonna Benedetta dell’Incoroneta, Lino Banfi scende in pista! A 87 anni suonati l’amatissimo attore pugliese avrebbe detto sì alla scatenata Milly Carlucci. A lui si aggiungono anche Bobby Solo e Wanda Nara, come annunciato dal sito Davide Maggio.it”.

La sua ultima esperienza in un programma televisivo è datata l’anno scorso, infatti Lino Banfi è stato a Il cantante mascherato, sempre di Milly Carlucci, ottenendo l’importante secondo posto in compagnia della figlia Rosanna.