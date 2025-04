Dopo l’addio tumultuoso a Ballando con le stelle, il volto del programma ha intrapreso un nuovo cammino che lo sta portando ben oltre i riflettori dei palcoscenici televisivi. Il ballerino palermitano, volto noto del programma di Milly Carlucci, ha deciso di prendersi una pausa dalla danza esecutiva per dedicarsi a progetti collaterali, ma fortemente legati al suo mondo. La voce di un ritorno a Ballando sono state spente per sempre. Per lui è una parentesi totalmente chiusa. L’esempio più concreto è il podcast Passi di vita, dove intervista figure di spicco del settore come ballerini, coreografi e professionisti del ballo. Un progetto che, come ha spiegato lui stesso sulle pagine del settimanale Chi, nasce da un’esigenza profonda: “Ho sentito l’esigenza di spaziare, ho una mente imprenditoriale e vedo la danza non solo come gesto artistico ma anche un’industria che deve lavorare bene per veicolare il prodotto”.

Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un possibile ritorno di AngeloMadonia in televisione, ma questa volta sui canali spagnoli, per prendere parte all’edizione iberica di Ballando con le stelle. L’ipotesi sembrava concreta, tanto che l’accordo era stato inizialmente preso, ma i ritardi nella produzione hanno scombinato i piani: “Avevo accettato, ma la produzione è slittata di qualche mese e avevo preso altri impegni quindi non è sicuro”. Al centro di questa nuova fase della sua vita c’è anche una figura importante, quella di Sonia Bruganelli. È stata lei, attraverso la sua agenzia Sdl, a produrre il podcast Passi di vita, sostenendo Madonia nel suo percorso di trasformazione e crescita.





Angelo Madonia, fuori da Ballando pensa ad Amici

La relazione tra il ballerino e l’ex moglie di Paolo Bonolis, ormai stabile da circa un anno, rappresenta per Madonia un punto di equilibrio. “Sonia mi ha migliorato sotto tanti aspetti, come ogni uomo quando incontra una persona con cui c’è stima e ispirazione”, ha raccontato sempre a Chi. Tuttavia, sulla sfera più intima del loro rapporto, Madonia preferisce mantenere una certa riservatezza, limitandosi a dire che “tra noi va molto bene anche perché alla base c’è il rispetto del nostro percorso, del lavoro, delle persone importanti che fanno parte della nostra vita”.

Sull’argomento Ballando con le stelle, Madonia ha preferito spegnere qualsiasi polemica, compresa quella che lo ha visto protagonista assieme a Federica Pellegrini: “Non c’è nessuna polemica, non è successo nulla, non c’è nessuno strascico. Sono momenti che passano e magari non vanno come ci si aspetta, come si pensava. La vita è fatta anche di cose che accadono e vengono gestite in quel momento”. Nonostante il tono conciliante, è chiaro che per lui quell’esperienza si è conclusa in modo definitivo.

Infatti, il ritorno nello show di Rai 1 non è un’opzione sul tavolo. “Non è che non lo farei per quello che è successo, ma perché nella vita ci diamo delle scadenze, dei punti di arrivo che sono nuove partenze. Ho quasi 41 anni, ho chiuso il cerchio come ballerino e mi sono spostato su altri progetti”, ha spiegato Madonia. Tuttavia, non esclude nuove esperienze televisive, come una possibile partecipazione ad Amici, dove lavora l’amico Raimondo Todaro: “Mi farebbe piacere portare il mio contributo”. E chi lo sa che non succederà davvero.