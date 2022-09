L’edizione 2022 di Ballando con le stelle torna il sabato sera su rai1 dall’8 ottobre. Nei giorni scorsi è stato comunicato il cast ufficiale di questa edizione. Saranno sul palco Iva Zanicchi, Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli. A condurre come sempre è Milly Carlucci, mentre la giuria è composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Tra i concorrenti figura Lorenzo Biagiarelli, chef 32enne noto in tv per essere un volto di È sempre mezzogiorno (cooking show in onda su Rai Uno condotto da Antonella Clerici) e per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. L’editorialista di Domani è stata confermata nella giuria di Ballando con le Stelle quindi dovrà votare le prove in pista della sua dolce metà. Su Instagram lo chef ha confermato la sua presenza, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta.





Ballando con le stelle Lorenzo Biagiarelli conferma la sua presenza

E tra le righe ha pure riservato una stoccata a uno dei suoi futuri avversari, Enrico Montesano. Inoltre ha fatto sapere che l’impegno nel talent non gli precluderà di proseguire la sua collaborazione con È sempre mezzogiorno: “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle – ha esordito Biagiarelli -. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”.

“In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il Mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”, ha concluso lo chef Lorenzo Biagiarelli. Se qualcuno voleva un antipasto di quel che si vedrà nello show di Milly Carlucci, è stato servito. Si prevedono fuochi d’artificio con il trio Lucarelli, Biagiarelli, Montesano.

Sul possibile conflitto di interessi tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Milly Carlucci risponde convinta in una intervista rilasciata al settimanale Di Più: “Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no”.

