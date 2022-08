Niente da fare per Milly Carlucci, un altro pilastro del suo Ballando con le stelle che se ne va. A dire addio al programma questa volta è Stefano Oradei. Il ballerino non sarà infatti fra i maestri della nuova edizione, in onda il prossimo autunno. A riferirlo è lui stesso tramite un post sui social, anche se in realtà non ha fatto altro che anticipare il manifesto dei nuovi maestri dell’edizione 2022. C’è da dire poi, che alcuni volti storici avevano già appeso le scarpette al chiodo nel programma di Milly Carlucci, altri sono emigrati da Maria De Filippi (vedi Titova e Todaro).

E naturalmente ora tutti si chiedono quale sarà la sorte di Oradei. Per lui si tratta di una scelta maturata in seguito a delle chiacchierate con la produzione e con la padrona di casa, che evidentemente non hanno dato buoni frutti. Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle e le motivazioni sono da andare a ricercare nelle sue parole. In un post su Instagram, pubblicato in mattinata, il professionista ha raccolto foto insieme a tutte le sue partner e allieve di ballo di questi lunghi anni nel programma.





Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle

A quel punto, ha annunciato questa news, ritenendo giusto informare i fan e le persone che lo sostengono ogni giorno di questo cambiamento. “Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… Le combinazioni non funzionavano”, scrive nella didascalia.

Sembra quindi, che Stefano Oradei non abbia trovato un accordo con Milly Carlucci e Ballando. Ma di quale accordo parliamo? Economico, di visibilità? Nessuno lo sa con certezza. L’unica cosa certa è che quando si sono rialzati da quel tavolo, le cose erano andate a finire non proprio benissimo.

Ora l’uomo spiega che sarà impegnato in altri progetti internazionali molto importanti. Non è l’unico addio per Milly. In queste ore infatti ha dato il suo addio anche Roberta Bruzzone: “Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia ‘avventura’ professionale nel programma”.

