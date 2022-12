A Ballando con le stelle lacrime improvvise per Rosanna Banfi, nella seconda semifinale andata in onda eccezionalmente nella serata di venerdì 2 dicembre subito dopo la partita dei Mondiali di calcio tra Camerun e Brasile che ha chiuso la fase a gironi. Mentre stava raccontando un fatto decisamente molto intimo della sua vita, la donna non è riuscita a reggere e le emozioni l’hanno sovrastata. Poi si è comunque fatta forza e ha spiegato dettagliatamente le ragioni di quello stato d’animo malinconico.

Un momento certamente commovente non solo per Milly Carlucci e gli altri presenti in studio, ma pure per il pubblico. A Ballando con le stelle le lacrime di Rosanna Banfi sono state seguite da parole cariche di tristezza da parte della figlia di Lino Banfi. Le sue rivelazioni sono state parecchio intense e i telespettatori l’hanno ascoltata attentamente fino in fondo. Ovviamente non potevano che esserci solo applausi per la concorrente, che ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore enorme.

Leggi anche: “S*** vero, vergognosa”. Iva Zanicchi imbarazza Ballando. Gelo totale in prima serata





Ballando con le stelle, lacrime per Rosanna Banfi

Durante l’appuntamento di Ballando con le stelle condotto dalla Carlucci, lacrime dolorose per Rosanna Banfi per una persona che ama follemente e che purtroppo da troppo tempo convive con una grave malattia: “Un giorno accadde che diventò scordatella. Non volevo piangere perché non voglio che mia mamma mi veda e poi mi chieda perché stessi piangendo. Purtroppo ha questa cosa che non voglio nominare, che si dimentica tutto. Oggi finisce un giorno e domani si ricomincia da zero”.

Poi Rosanna Banfi ha aggiunto con enorme commozione: “Viaggiavamo con treni scassati per raggiungere papà e vedevo queste ragazze con le piume in testa, mia madre invece sembrava piccola e semplice col suo cappottino ma era tosta e bravissima. Lei è stata una mamma modernissima, un giorno mi portò dal ginecologo per stare sicura, per la pillola, è stata il nostro perno e come dice sempre mio padre è la piccoletta che ci comanda tutti. Sono dispiaciuta perché vado di meno a trovarla”.

Infine, la concorrente di Ballando con le stelle ha concluso così il suo pensiero per la madre purtroppo malata di Alzheimer: “Non riesco a dirle le cose che vorrei dirle, ci sono tante problematiche. Mamma era bella, ora è una bella vecchietta”. E il pubblico ha applaudito.