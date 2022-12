“Il cuore a pezzi”. Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni crolla travolto dal dolore

Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni commosso. Sono stati giorni di lutto per il calcio italiano. Prima la morte di Sinisa Mihajlovic che a 53 anni se n’è andato a causa della leucemia che l’aveva colpito dal 2019. Poi quella del decano dei giornalisti sportivi, Mario Sconcerti, scomparso a 74 anni. Ne ha dato notizia il Corriere della Sera, di cui era editorialista: “Fino a venerdì – le parole sul quotidiano di Via Solferino – ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale di cui era una delle firme più prestigiose”.

Nato a Firenze nel 1948 Mario Sconcerti, dopo essersi occupato di calcio, ciclismo e molto altro, era uno dei giornalisti sportivi più stimati e apprezzati. A Repubblica aveva fondato la redazione sportiva, lavorando a stretto contatto con Gianni Brera e Gianni Mura. Aveva lavorato anche per la Gazzetta dello Sport, il Secondo XIX e il Corriere dello Sport. La sua dipartita ha addolorato quanti avevano lavorato con lui e chi semplicemente conosceva la sua attività.

La commozione di Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle

Tra le persone vicine a Mario Sconcerti e scosse dalla sua morte c’è sicuramente Ivan Zazzaroni, oggi direttore del Corriere dello Sport, ruolo prima ricoperto proprio da lui. Nel corso della puntata di sabato 17 dicembre Ivan Zazzaroni ha prima ricordato Sinisa Mihajlovic, tra l’altro ex partecipante a Ballando: “Era un esempio per gli altri che lottano con questa malattia”. Poi si è lasciato andare ad un momento di fortissima commozione.

“Non ho ancora metabolizzato la sua morte” ha detto Ivan Zazzaroni con la voce rotta dall’emozione ricordando il collega Mario Sconcerti. A quel punto tutto il pubblico e i presenti in sala hanno rivolto a Sinisa e Mario un caloroso applauso.

Serata importante, quella andata in onda di Ballando con le Stelle. Sabato infatti è stato il giorno della prima finale dello show. Una serata alla quale ha dovuto dare forfait proprio all’ultimo secondo l’attrice Francesca Chillemi, attesa proprio per una partecipazione di una sera. L’ex Miss Italia, nota soprattutto per la sua recitazione nella fiction Che Dio ci aiuti e recentemente vista in Viola come il mare al fianco di Can Yaman, è stata fermata dal Covid.

