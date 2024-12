È finita l’edizione dei record di Ballando con le stelle. Il podio alla fine è stato il più giusto con Bianca Guaccero prima, Federica Pellegrini seconda e Federica Nargi terza, sebbene non siano mancati mugugni. Nonostante Federica Nargi e il maestro Luca Favilla abbiano dato prova della loro bravura e fossero per molti i vincitori già prima della finale, hanno dovuto accontentarsi del terzo posto.

>> “Dovevano vincere loro!”. Ballando con le Stelle, bufera atroce dopo il verdetto finale: “È una vergogna”. Pubblico imbestialito: cosa è successo

La modella e showgirl ha conquistato tutti non solo grazie alla sue performance, ma anche con il suo sorriso e la sua simpatia. Finalissima alla quale non si è presentato Guillermo Mariotto. Aprendo la puntata conclusiva, Milly Carlucci ha sorpreso il pubblico annunciando la sua assenza spiegato le ragioni del forfait del giudice stilista.





Ballando, il pubblico chiede la cacciata di Mariotto

“Guillermo era in viaggio, ma purtroppo è caduto e si è fatto molto male. Si è rotto alcuni legamenti della gamba, per questo non è qui con noi questa sera. So che sembra una boutade, ma, sfortunatamente, è la verità. Ciao Guillermo, un abbraccio!”.

Il pubblico non ci crede, ed ha colto la palla al balzo per fare una richiesta a Guillermo Mariotto. Sui social è delirio di commenti: “Adesso cacciatelo per sempre”. “Finale splendida, dimostrazione di come anche senza di lui questo programma ha le carte in regola per essere bellissimo”. E ancora: “Milly, faccio un regalo: il prossimo anno non chiamare più Mariotto: al suo posto vogliamo Alberto Matano”.

Ora come ora c’è grande incertezza sul futuro di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Sarà uno dei tormentoni della stagione, non appena questa edizione chiuderà i battenti. La conferma di Mariotto dietro lo scranno dei giudici, a questo punto, non è così scontata.