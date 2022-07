Ballando con le Stelle, c’è Eva Robins. La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci partirà a ottobre 2022 e già in queste settimane sono arrivate diverse anticipazioni. Abbiamo già parlato della partecipazione di diversi vip come ad esempio Iva Zanicchi che proprio recentemente ha inviato un avvertimento alla giuria. Saranno inoltre presenti come concorrenti anche Gabriel Garko, Marta Flavi e Nancy Brilli. Almeno secondo quanto trapelato.

Inoltre a Ballando con le Stelle ci sarà anche Eva Robins. Il noto transgender, attrice e cantante 63enne, si unisce così al gruppo dei vip che si sfideranno per la vittoria finale. A dare l’annuncio è stato il portale Dagospia. Nota anche come Cassandra, il vero nome di Eva Robins è Roberto Maurizio Coatti ed è nata a Bologna il 10 dicembre 1958. Nel 2019 ha annunciato a “Vieni da me” di voler sposare la compagna. Ha avuto flirt con Vittorio Sgarbi e Antonio Zequila.





Ballando con le Stelle, il destino di Selvaggia Lucarelli

Ma le notizie sul nuovo Ballando con le Stelle non sono finite. Infatti sono arrivate novità su un argomento di cui si discute da tempo, ovvero la permanenza o meno di Selvaggia Lucarelli nella giuria. In un primo momento sembrava che la giornalista dovesse lasciare, sostituita da Arisa. Poi però la notizia è stata smentita. Dunque Selvaggia Lucarelli sarà ancora regolarmente al suo posto al fianco di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.

Per quanto riguarda il cast del prossimo Ballando con le Stelle sono certi della conferma anche Alberto Matano e Rossella Erra. Dubbi invece su Roberta Bruzzone: a quanto pare la presenza a bordo campo della criminologa è in bilico.

Proprio nelle ultime ore un’altra indiscrezione ha riguardato uno dei ballerini di Ballando. Si tratta di Stefano Oradei, già ex di Veera Kinnunen, anche lei una componente del corpo di ballo del programma. Ebbene il danzatore professionista ha annunciato che la storia con Greta Luna Saccone, iniziata nel 2020 a Villasimius, Sardegna, è terminata. I due erano andati a convivere nei mesi scorsi ma evidentemente qualcosa si è rotto.

