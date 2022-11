Ballando con le Stelle cambia programmazione per i Mondiali. L’edizione 2022 dei Campionati del mondo di calcio che si stanno disputando in Qatar sono trasmessi in esclusiva dalla Rai. 28 delle 64 gare, presumibilmente le più importanti (finale, semifinali, quarti), sono trasmesse su Rai1 in diretta, mentre le altre sfide in esclusiva vanno su Rai2, Rai 3 o Raisport. E sono numerosi i programmi della rete pubblica a dover cambiare programmazione.

Ne sa qualcosa Milo Infante che pochi giorni fa ha fatto l’annuncio senza nascondere un po’ di amarezza: “Abbiamo una cosa da dirvi che a noi non fa piacere ma la prendiamo perché così deve essere”. Il suo Ore 14 si è fermato e tornerà in onda martedì 29 novembre. Naturalmente anche altre trasmissioni cambiano i loro piani. Tra queste c’è Ballando con le Stelle: a Domenica In è stato dato l’annuncio ufficiale.

Leggi anche: “Devo dire una cosa”. Milo Infante, la brutta notizia in diretta. La soffiata: “Lui è furioso”





Ballando con le stelle, cosa cambia per le prossime puntate

Intanto va detto che pure Domenica In subirà uno stop a causa dei mondiali di calcio eccezionalmente disputati nella stagione fredda. Il programma di Mara Venier, infatti, non andrà in onda domenica 27 novembre. Ma cosa succederà a Ballando con le Stelle? Beh, ci sono diverse novità in arrivo. Andiamole a scoprire.

La programmazione dello show di Milly Carlucci subirà un bel cambiamento per venire incontro alla messa in onda dei mondiali di calcio. Solitamente Ballando con le stelle viene trasmesso alle 21 il sabato sera. Ebbene le prossime puntate, invece, saranno trasmesse in orari e giorni diversi. A cominciare dall’ottava che va in onda sabato 26 novembre alle 22:05. La nona invece sarà trasmessa venerdì 2 dicembre alle 22:05. Si va poi verso il gran finale.

Ballando con le stelle volge al termine e per quanto riguarda la decima e l’undicesima – e ultima – puntata ecco gli orari previsti. Il decimo appuntamento andrà in onda sabato 17 dicembre, mentre l’ultima puntata sarà trasmessa venerdì 23 dicembre.

“Lei? Mi viene da ridere…”. Ballando, colpo di spada di Carolyn Smith a Selvaggia Lucarelli