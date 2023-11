Ballando con le stelle 2023, concorrente a rischio. Un successo preannunciato per il talent show di Milly Carlucci: il programma conquista i telespettatori raggiungendo cifre di ascolti da record. Nelle ultime ore, però, il pubblico ha assistito allo sfogo di Teo Mammucari in diretta tv. A far saltare i nervi a Teo una decisione da parte della giuria in cui tira in ballo anche Milly Carlucci che, da parte sua, ha risposto in maniera netta. E ora dopo il polverone alzato, un’altra notizia corre sul web alla velocità della luce.

Concorrente a rischio a Ballando con le stelle. Ebbene si, com’è accaduto anche nel corso di altri noti programmi televisivi, anche lo show di Milly va incontro a un piccolo incidente di percorso che però potrebbe portare la concorrente a un ritiro dal gioco. Stiamo parlando proprio di Paola Perego, che sembra essere stata vittima di un infortunio.

Leggi anche: “È una vergogna”. Teo Mammucari choc su Ballando con le stelle, lo sfogo in diretta





Concorrente a rischio a Ballando con le stelle 2023: “Sto malissimo, non so come farò”

E sarebbe il secondo episodio per il programma di Milly. Il primo è infatti accaduto ad Antonio Caprarica che, tuttavia, è riuscito a riprendersi in tempo per la sua esibizione. Diversa la situazione per Paola Perego. La concorrente ha raccontato qualche dettaglio in più nel corso dell’ospitata nello studio televisivo di Mara Venier. L’incidente è avvenuto nel corso delle prove del programma con l’insegnante di ballo Angelo Madonia.

“Sto malissimo, mi fa molto male, non so come farò“, afferma. E ancora: “Posso stare seduta, ma basta che stia dritta con la schiena. Io ormai ogni settimana mi faccio qualcosa. Settimana scorsa ho battuto la testa, questa mi sono fratturata una costola. Non posso fare nulla, devo solo aspettare. Mi hanno detto che in dieci giorni va via il dolore e in trenta giorni si rimargina. Dovrei anche stare a riposo. Vorrei ridere ma non posso, mi fa male”.

Insomma, la situazione non sembra essere delle migliori e il dubbio del suo proseguimento nel corso della competizione persiste. Al momento l’infortunio ha comportato un ridimensionamento degli allenamenti e nel corso del tempo si capirà se Paola avrà bisogno o meno di un po’ di tempo di riposo per riprendersi del tutto.