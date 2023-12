Ballando con le stelle, le battute in diretta tv su Chiara Ferragni. Il caso che sta travolgendo la nota influencer italiana è ormai sulla bocca di tutti e ha raggiunto anche il tavolo della giuria del programma timonato da Milly Carlucci. Tutto questo sarebbe accaduto proprio dopo l’esibizione di una delle concorrenti, Sara Croce in coppia Luca Favilla, quando i due erano pronti ad ascoltare le votazioni e i pareri espressi dai giurati.

Battute su Chiara Ferragni a Ballando con le stelle. Insomma, le pagine di gossip non fanno che continuare a riempiersi di dettagli e aggiornamenti che riguardano la vita professionale di Chiara Ferragni. Crisi nera per l’influencere dopo l’addio di alcuni sponsor che hanno deciso di interrompere gli accordi presi con lei.

Leggi anche: “Altro che distrutta e chiusa in casa…”. Chiara Ferragni dopo lo scandalo, l’ultima scoperta





Battute su Chiara Ferragni a Ballando con le stelle. Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni

E anche i giurati di Ballando con le stelle non sembrano volersi risparmiare. Infatti, proprio dopo l’esibizione di Sara Croce e al momento del verdetto, le frecciatine non hanno esitato ad arrivare in particolar modo tra Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. “Adesso voglio svelare le vere intenzioni di Ivan perché, quando si va in pubblicità, dice tutt’altro”. ha detto Selvaggia.

“Hai detto che Sara è stata brava e durante il nero hai detto “Che noia tutte ste prese””, ha aggiunto la Lucarelli dando a Ivan tutta la libertà di proseguire con il divertito botta e risposta: “Ma te ultimamente hai voglia di rompere?”, e Selvaggia: “Hai fatto qualche donazione sospetta per caso?”.

E per restare sul caso di Chiara Ferragni, al momento com’è noto, l’influencer ha preferito mantenere il silenzio e non porsi a nessun intervento ufficiale. Chiara infatti si è chiusa nel silenzio dopo il video di scuse. Nessuna dichiarazione nemmeno da parte di Fedez, che stando ad alcune indiscrezioni sembrava essere all’oscuro delle vicende, apprendendo della situazione solamente quando è stata comminata la multa da un milione alla moglie, per decisione dell’Antitrust.