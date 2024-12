Manca sempre meno alla finalissima di Ballando con le stelle in programma sabato 21 dicembre. Poco fa è arrivata una notizia su Bianca Guaccero e Federica Nargi. La vigilia dell’ultimo atto del programma non è stata particolarmente tranquilla, con il dubbio se Guillermo Mariotto sarà o meno in puntata: “Deve andare a Riad, perché è lo stilista della Casa Reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata” aveva spiegato Milly Carlucci a La Stampa.

Per poi aggiungere che il giurato sta attraversando un periodo particolarmente complesso: “Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito. Vive un periodo buio, per me è come il figliol prodigo”.





Ballando con le stelle, Bianca Guaccero favorita per la vittoria

La finale, ad ogni modo, riserverà molte soprese con tre ospiti d’eccezione. Nel corso dell’ultimo appuntamento del talent show, in onda sabato 21 dicembre 2024, Milly Carlucci accoglierà infatti in pista i Negramaro, Gianluigi Buffon e Fiorella Mannoia. Ma l’attenzione è tutto sul possibile vincitore dell’edizione dei record.

Chi riuscirà a trionfare, con il rispettivo insegnante, tra Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Federica Nargi, Anna Lou Castoldi, Luca Barbareschi e Tommaso Marini? La gara per chi succederà a Wanda Nara, vincitrice della scorsa edizione, è aperta man troppo. Almeno a quanto dicono i bookmakers, che restringono il campo.

Secondo gli esperti Sisal Bianca Guaccero parte favorita a 1,85 per la conquista della Coppa. La Guaccero non dovrà sottovalutare Federica Nargi che, offerta a 2,50, è pronta a dare il massimo per strapparle la vittoria finale. Dopo l’emozionante ballo con il marito Alessandro Matri, l’ex-velina, in coppia con Luca Favilla, sarà una delle protagoniste della finalissima. L’ipotesi di vedere la Pellegrini sul gradino più alto del podio è data a 4,00 su Sisal.it. Più indietro gli altri.