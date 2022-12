Bacio appassionato tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro al GF Vip 7. Evidentemente si fa per scherzare, anche se in molti hanno commentato sui social che sarebbero una bella coppia. È successo nella scia delle festività natalizie all’interno della casa del GF Vip. Si è trattato di un vero e proprio gioco, esasperato dai due ragazzi che hanno regalato una bella risata a tutti i vipponi nella casa. Ma cosa è successo? Dal Moro prima avvicina a Tavassi, già pronto con una mano tesa, a questo punto i due si abbracciano e si limonano duro.

Risate a non finire tra gli altri concorrenti quando Daniele alza addirittura la gamba per imitare la famosa immagine dell’infermiera a Times Square. Il problema è che nel farlo, Dal Moro si sbilancia e i due cadono rovinosamente a terra, facendo crepare dal ridere tutti gli altri. A quel punto il fratello di Guendalina allontana Daniele urlando: “Infame, levati, mi fai schifo“. Social impazziti dopo la scenetta. E anche chi critica spesso l’ex naufrago, su Twitter ha commentato: “Anche se Tavassi è sul libro nero come si fa a non ridere?“.

Tra l’altro, proprio su Edoardo Tavassi che si è invaghito e non poco di Micol Incorvaia, è spuntata una news gossippara che sta facendo sognare in tanti. Sembra che fuori dalla casa, ci sia già pronta una possibile compagna. Parliamo di Martina Nasoni. La ragazza ha affermato di essere molto attratta dal ragazzo: “Vorrei conoscere Tavassi…”.

“Mi ha mandato un paio di messaggi su Instagram ed è stato molto simpatico. Che tipo di messaggi erano? Una volta mi ha chiesto di andare a prendere un caffè e io non gli ho risposto e poi mi ha scritto ancora che non gli davo nemmeno il tempo di mettere in pratica le sue doti“.

Tavassi e Daniele che si limonano mi sto sentendo male, loro sono la vera coppia 😭#gfvip #incorvassi #denzzzers pic.twitter.com/CAm4GfeFq8 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 27, 2022

Chissà se le cose potrebbero funzionare tra quei due. Certo è che se le cose non dovessero andare bene tra Edoardo e Micol, che sembra attratta ma impaurita da quel rapporto, il Tavassi potrebbe davvero buttarsi tra le braccia di un’altra. E chissà se invece, Alfonso Signorini, sempre all’ascolto di nuove idee, potrebbe creare una nuova dinamica nuova di zecca… chi vivrà, vedrà.

