Javier Martinez continua a mandare messaggi indiretti ai suoi ex compagni del Grande Fratello. Giovedì 28 marzo, l’argentino ha trascorso la serata facendo una lunga diretta Instagram per parlare direttamente con i suoi follower. Dopo aver abbandonato il reality, Javier è stato molto presente sui social, principalmente per sostenere Helena Prestes, che lunedì 31 marzo si giocherà la vittoria finale.

Durante la diretta, Martinez era accompagnato dal suo agente, dalla sua amica Gessica Notaro e da alcuni ex coinquilini come Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Tommaso Franchi. Javier ha dedicato molto spazio a Helena, confessando apertamente che gli manca moltissimo e che non vede l’ora di viverla nella quotidianità, lontano dalle telecamere. Ha rivelato anche di seguirla costantemente da fuori e di essere ansioso di vederla trionfare nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Leggi anche: “Avevano ragione loro”. Lorenzo, la confessione più difficile e importante dopo mesi di Grande Fratello





Javier fa una confessione su Helena: “Guardando certi video…”

Inoltre, Javier ha ammesso di aver visionato molti filmati delle dinamiche vissute nella Casa e di aver radicalmente cambiato idea su alcuni dei suoi ex compagni di gioco. Nella relazione con Helena, infatti, Martinez era stato spesso criticato per non aver preso le sue difese, soprattutto durante le numerose discussioni che la modella aveva avuto con gli amici più vicini a lui, come Giglio e Alfonso D’Apice. Javier, infatti, aveva scelto di mantenere un atteggiamento neutrale, lasciando Helena da sola durante i conflitti.

Ora, però, dopo aver rivisto con calma certe scene, Javier ha cambiato totalmente punto di vista: “Guardando certi video mi pento di non averla difesa, perché aveva ragione su tutto. Questa è la cosa di cui mi pento maggiormente, di non essermi schierato abbastanza dalla sua parte, e me ne assumo tutte le responsabilità. Questa situazione mi insegna che fuori dalla Casa, con me accanto, nessuno oserà mai più alzarle la voce, nemmeno io stesso. Capisco la posizione di sua sorella, e mi fa piacere vedere tutto questo affetto familiare. Dentro la Casa ero tranquillo, perché pensavo che litigare fosse normale, ma avere accanto una persona forte e combattiva come Helena mi ha sempre un po’ intimorito”, ha dichiarato Javier.

#heleners #helevier #grandefratello

"Guardando certi video mi pe to di nn averla difesa, ha sempre avuta ragione su tutto.è fuori da qua cn me al mio fianco nn si permetterà mai nessuno ad alzare la voce, capisco la sorella e mi fa piacere che c'è questo rapporto fraterno"

🤍 pic.twitter.com/yobd7UOP6Y — 𝒜🪽 (@alchemistdemon_) March 27, 2025

Martinez ha inoltre confessato di aver finalmente compreso di aver sbagliato nel provare gelosia per Lorenzo Spolverato. Dopo aver visto i video diffusi dai fan, ha capito che era Lorenzo ad avere un interesse quasi ossessivo nei confronti di Helena, non viceversa. In seguito a queste affermazioni, tuttavia, molti utenti sui social sostengono che Javier sembri ormai influenzato troppo direttamente dal parere dei suoi sostenitori, ripetendo quasi parola per parola ciò che dicono nei loro commenti.

“Ci sto provando con Javier”. Fuori dal Grande Fratello, l’ex concorrente spiazza tutti