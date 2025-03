Colpo di scena al Grande Fratello: Lorenzo Spolverato ha spiazzato concorrenti e pubblico con un’inaspettata dichiarazione su Helena Prestes, la sua grande rivale durante questi sei mesi di convivenza forzata nella casa. Durante la notte, il fotomodello si è lasciato andare con la sua amica Chiara Cainelli a una confessione davvero sorprendente. E le sue parole, a pochi giorni dalla finale, hanno immediatamente scatenato un acceso dibattito.

Non poteva essere altrimenti. Fin dall’inizio del reality, infatti, il pubblico ha ascoltato le critiche più dure di Lorenzo nei confronti di Helena. Tra le accuse rivoltele, quella di “fare strategie” e di essere “una provocatrice“. In tutto questo tempo, mai un complimento, anzi. Eppure, con l’avvicinarsi della finale, forse volontariamente o forse no, il concorrente ha riconosciuto il ruolo che Helena ha avuto in questa edizione del programma. Quasi una resa da parte sua, davanti all’evidena dei fatti.

“Avevano ragione loro”. Lorenzo, la confessione più difficile e importante dopo mesi di Grande Fratello

Negli ultimi giorni, con più tempo libero a disposizione, i concorrenti si sono spesso confrontati su ciò che è accaduto da settembre a oggi sotto le telecamere. Una specie di autoterapia collettiva. Lorenzo, parlando con Zeudi e Chiara, ha riportato alla luce il discusso ripescaggio che ha permesso a Helena di rientrare in gioco, un evento senza precedenti nella storia del Grande Fratello.

Così, ieri sera, per la prima volta, ha espresso la sua opinione senza mezzi termini: “Secondo me l’edizione era molto noiosa se hanno fatto rientrare chi era uscito”, ha commentato Spolverato con schiettezza. A prima vista, potrebbe sembrare un’osservazione generica, non necessariamente rivolta a Helena. Dopotutto, insieme a lei erano stati ripescati anche Jessica, Iago ed Eva Grimaldi. Poco dopo, però, Lorenzo si è sbilanciato con un commento esplicitamente rivolto alla modella brasiliana: “Lei è la regina del programma, è andato avanti grazie a lei”. Al che Chiara ha risposto: “Evidentemente è così…”.

Lorenzo: “Helena è la regina del programma perché é grazie a lei che quest’edizione è andata avanti”#GrandeFratello #Heleners #Helevier pic.twitter.com/VUNNdORUfo — R a n a 🐸 🐅 (@mounds_shame) March 27, 2025

Parole sincere o strategia di gioco? Il pubblico conosce Lorenzo come uno dei concorrenti più machiavellici nella storia del GF. E così, sui social, sono fioccati i dubbi: “L’ha detto ironicamente o no?”, “Non lo direbbe mai, anche se lo pensasse davvero!”, “Ci sarà finalmente arrivato?”.