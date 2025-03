Jessica Morlacchi vincitore a sorpresa del Grande Fratello, ma scoppia la polemica. Dopo essere rientrata in gioco grazie al ripescaggio, sembra una persona completamente diversa rispetto alla prima fase della sua permanenza nella Casa. E nella sfida tra i fandom di Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato, potrebbe essere proprio lei a spuntarla.

Mentre Jessica si prepara alla finale del 31 marzo, nelle ultime ore è esplosa una polemica che la riguarda direttamente. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, uno degli opinionisti in studio ha avanzato un’ipotesi controversa su come Jessi sia riuscita ad arrivare in finale, scatenando una vera e propria tempesta sul web. Le critiche hanno investito anche il programma di Myrta Merlino per quanto accaduto dopo la trasmissione.

Da settembre, Pomeriggio Cinque dedica ampio spazio al Grande Fratello, con la partecipazione di diversi opinionisti, tra cui la giornalista Caterina Collovati. Quest’ultima, già in passato, aveva mostrato poca simpatia nei confronti di Jessica Morlacchi, e ieri lo ha ribadito.

“La tua amata Jessica Morlacchi è arrivata in finale, ti faccio presente…”, ha esordito in modo sarcastico Myrta Merlino, rivolgendosi a Collovati. La giornalista ha risposto senza mezzi termini: “Incredibile! Io te lo avevo detto, la manina l’ha portata lontano”, un riferimento al “caso” Memo Remigi, quando quest’ultimo palpeggiò la collega in diretta su Rai 1. Una vicenda molto delicata che ebbe vasta eco mediatica. Il pubblico quindi ha interpretato le parole di Collovati come un’allusione a una sorta di favoritismo nei confronti di Jessica.

Collovati ha poi aggiunto: “Vedi? Anche nei confronti di Chiara, che a me non sta antipatica, non vedo il motivo di trattarla così male”. Myrta Merlino invece ha giustificato Jessica. A Morlacchi come ad altri veterani di questa edizione ha dato fastidio che due concorrenti entrati in corsa, come Zeudi e Chiara, siano arrivate in finale. Ma Collovati ha ribattuto: “Il regolamento lo permette, quindi non è una colpa”. Infine, l’opinionista ha fatto una sorta di confessione: “A Jessica non perdono di aver maltrattato il mio amico Luca Calvani, uscito tempo fa. Era il più perbene della comitiva”.

Le parole della giornalista hanno fatto infuriare i fan di Jessica. “Non so voi, ma una frase del genere mi fa schifo”, ha scritto un utente su X. La clip dell’intervento di Collovati è stata pubblicata anche sui social ufficiali di Pomeriggio Cinque, con tanto di sottotitolo “incriminato”, scatenando ancora più indignazione: “E la prendete anche come frase da estrapolare? Ma non vi vergognate?”, si domanda una persona nei commenti.