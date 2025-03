Colpo di scena sull’Isola dei Famosi 2025. A dare l’annuncio più clamoroso è stato Alfonso Signorini, che ha svelato chi dovrebbe essere la nuova opinionista che aiuterà la conduttrice Veronica Gentili. Se n’era parlato già diverso tempo fa, ma adesso è arrivata una conferma da una fonte più che attendibile.

Infatti, soffermandosi sull’Isola dei Famosi e sul ruolo della nuova opinionista, Alfonso Signorini ha fatto il grande annuncio durante il suo format social, Boom. Gli hanno posto una domanda specifica e lui non si è tirato indietro, svelando dunque in anteprima questa news molto interessante.

Isola dei Famosi 2025, Signorini rivela chi sarà la nuova opinionista

A sorpresa è arrivato proprio da Signorini l’annuncio più importante sull’Isola dei Famosi. L’unica notizia ufficiale è la conduzione di Veronica Gentili, in sostituzione di Vladimir Luxuria, ma ora il presentatore del Grande Fratello ha risposto in modo positivo ad una domanda ricevuta da un utente.

Il quesito era: “Ma ci sarà super Simo all’Isola dei Famosi come opinionista?”. E Signorini ha detto: “Se ci sarà Simona Ventura all’Isola dei Famosi come opinionista? Mi sa di sì. Ci sarà lei in coppia con la Gentili. È comunque un bel ritorno, accontentiamoci per adesso di questo. Le mancava giusto fare l’opinionista, poi ha fatto tutto”.

Non resta che aspettare gli annunci ufficiali della produzione dell’Isola, che dovrà anche comunicare chi saranno i concorrenti protagonisti in Honduras.