Isola dei Famosi 2025, sono proprio loro le due prime naufraghe. La conduzione, quest’anno, è stata affidata alla conduttrice de Le Iene Veronica Gentili. Una decisione che Mediaset aveva così spiegato: “La scelta interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality – sta scritto –. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia”.

Quello della giornalista e conduttrice de Le Iene era uno dei nomi più caldi circolati in questi giorni. Veronica Gentili prenderà il posto che l’anno scorso era stato di Vladimir Luxuria.Mediaset ha confermato anche gli ingredienti che ha decretato il successo del reality show.





Isola dei Famosi, Giorgi e Balestrieri prime concorrenti?

“Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria”. Ancora tutto scoprire anche se due nomi sembrano già ufficiali e potrebbero essere annunciati a brevissimo.

Gabriele Parpiglia ha rivelato in diretta a Studio100 i primi due possibili concorrenti: la tennista Camila Giorgi e Chiara Balistreri. Parpiglia ha descritto Balistreri come una “ragazza che si è fatta giustizia da sola”. Camila Giorgi è una ex tennista italiana. Chiara Balistreri è una giovane influencer e personaggio pubblico, nota per la sua bellezza e con un largo seguito social.

Ma quando inizia il programma? Stando a Fanpage, domenica 4 maggio i concorrenti inizierebbero il viaggio verso l’Honduras e poi mercoledì 7 maggio comincerebbe il programma su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili. Grande attesa per capire se lei sarà subito apprezzata o meno dai telespettatori in questa sua nuova esperienza lavorativa.