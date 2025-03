La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai alle porte e i fan del reality stanno aspettando con grande curiosità di scoprire tutte le novità. Dopo l’annuncio ufficiale della conduttrice, ora è saltato fuori anche il nome del nuovo inviato che prenderà il posto di Alvin. Qualche giorno fa, Mediaset aveva ufficializzato Veronica Gentile come conduttrice, giornalista e conduttrice di Le Iene, molto apprezzata per la conduzione di programmi di cronaca ma che non sembra avere il plauso del pubblico dell’Isola.

L’Isola dei Famosi, infatti, è un programma molto diverso da quelli condotti dalla Gentile, e in molti avrebbero voluto nuovamente al timone Ilary Blasi, nota per il suo modo di condurre molto alla mano e per molti ‘trash’ cosa che comunque non guasta in un programma come l’Isola. Ma ora, a far parlare di sé, è il nome dell’inviato che affiancherà la nuova conduttrice del reality show che prenderà il posto del Grande Fratello, ormai arrivato alle battute finali.

“Perché lei”. Isola dei Famosi 2025, annuncio Mediaset: chi è la nuova conduttrice







Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli nuovo inviato: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni, il ruolo di inviato sarà ricoperto da un ex concorrente del Grande Fratello Vip, molto amato dal pubblico italiano: si tratta di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino, che aveva già conquistato il cuore dei telespettatori grazie alla storia d’amore con Giulia Salemi, conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello, potrebbe sbarcare in Honduras come inviato.

Pierpaolo Pretelli, che quest’anno è stato in tour con il musical teatrale Rocky, ha ottenuto grande successo durante la sua partecipazione al reality show, dove prima aveva avuto una sbandata per Elisabetta Gregoraci e dopo aveva fatto la conoscenza di Giulia Salemi. L’influencer era entrata in corsa e i due hanno iniziato a conoscersi e alla fine si sono fidanzati. Dopo anni insieme e una crisi di cui la stessa Salemi aveva parlato sui social, i due sono diventati genitori di Kian, nato a fine dello scorso anno.

L’indiscrezione sembra abbastanza credibile, perché a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione di qualcuno che, evidentemente, fa parte della produzione dell’Isola dei famosi. Secondo la segnalazione Pierpaolo Pretelli avrebbe scattato le foto ufficiali, in attesa dell’annuncio da parte di Mediaset, che potrebbe arrivare proprio in queste ore. Con l’arrivo di Pierpaolo Pretelli, l’Isola dei Famosi si prepara a una nuova stagione con nuovi conduttrice e inviato dall’Honduras.