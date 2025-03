“Perché abbiamo scelto lei”. Fervono i preparativi in vista dell’Isola dei Famosi 2025. Mentre si lavora ancora alla scelta dei naufraghi, poco fa Mediaset ha ufficializzato il nome della conduttrice del programma. Il comunicato arriva dopo giorni di indiscrezioni e voci di corridoio. Di certo, l’azienda del Biscione ha preso una decisione ben ponderata, e dal comunicato pubblicato poco fa si capisce anche il perché.

“La scelta interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality – sta scritto –. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia”.

La notizia è dunque ufficiale: “A maggio, in prima serata su Canale 5, riparte L’Isola dei Famosi, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione”. Quello della giornalista e conduttrice de Le Iene era uno dei nomi più caldi circolati in questi giorni. Veronica Gentili prenderà il posto che l’anno scorso era stato di Vladimir Luxuria.

Nome della conduttrice a parte, Mediaset ha confermato anche gli ingredienti che ha decretato il successo del reality show: “Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria”.

Oltre alla conduttrice, emergono dettagli anche sulla data di partenza e sulla durata del programma. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la data più probabile per la messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 è mercoledì 7 maggio. I naufraghi partiranno alla volta di Cayo Cochinos, in Honduras, domenica 4 maggio.

“Salvo imprevisti e colpi di scena dell’ultimo minuto, dunque, questi sono gli appuntamenti da segnare in calendario per seguire la nuova edizione dell’adventure game. Il programma potrebbe protrarsi per dieci puntate”, scrive Fanpage. Sul cast di naufraghi sono iniziati a circolare i primi nomi, come quello dell’ex tronista Teresanna Pugliese e dell’ex maestro di Ballando con le Stelle Angelo Madonia.