Accusa a dir poco pesante al Grande Fratello nei confronti di Sergio. Infatti, analizzando il suo comportamento in particolare col sesso femminile, c’è chi tra il pubblico ha preso definitivamente le distanze da lui. Anzi, ha lanciato proprio un allarme per mettere tutti in guardia da questo concorrente. Infatti, è stato rivelato esattamente cosa farebbe con le donne della casa.

Ovviamente i suoi fan non sono d’accordo, ma alcuni telespettatori del Grande Fratello hanno accusato duramente Sergio, il quale potrebbe essere costretto a difendersi nelle prossime puntate. Soprattutto se Rebecca Staffelli e Alfonso Signorini gli mostreranno questo messaggio, pubblicato sul social network X, che certamente non è stato leggero.

Leggi anche: “L’ha baciata sotto le coperte”. Scoop al Grande Fratello: Alessio e la concorrente, è successo nella notte





Grande Fratello, accusa pesante contro Sergio: “Cosa fa con le donne”

A commentare i suoi atteggiamenti al Grande Fratello è stata ovviamente una donna, che ha puntato il dito sui social contro Sergio, che non avrebbe avuto dei modi positivi nei riguardi del genere femminile. E questa internauta è stupita dal fatto che in molti non l’abbiano attaccato per questo motivo, infatti lei ha immediatamente chiesto maggiore rispetto.

Questa l’accusa contro Sergio D’Ottavi fuori dal GF: “Io da donna mi chiedo che uomini avete accanto per apprezzare un viscido, irrispettoso e volgare come Sergio e lo dico al di fuori di ship o non ship. Questo GF ancora non ha capito che pessimo messaggio sta passando fuori. Rispettiamo di più le donne“. E staremo a vedere se qualcuno interverrà sulla questione.

Erano già arrivate delle contestazioni a questo post, infatti c’è chi ritiene che Sergio sia invece una persona molto rispettosa. Ma pesa questo giudizio, dato che lo ritengono troppo viscido nell’approccio con le donne.