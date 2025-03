Sorpresa a Uomini e Donne: un anno dopo l’uscita di coppia dal programma, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono tornati nello studio che li ha fatti innamorare. Accolti da un caloroso applauso, ex dama ed ex cavaliere hanno raccontato quanto accaduto in questi ultimi mesi lontani dalle telecamere e come procede la loro relazione. Il loro rapporto sembra continuare a gonfie vele: “Litighiamo, ma siamo felici”, hanno ammesso.

L’unico problema se così si può definire sembra essere un’eccessiva gelosia di Roberta Di Padua. “Sono uscito una volta in un anno”, si è giustificato lui. E lei: “Ma non è vero. Esce sempre, ogni settimana”, ribatte l’ex concorrente. “Le uscite che ti hanno infastidita sono state due, però. Nell’ultima uscita sono andato a un compleanno e sono rimasto a dormire fuori con i miei amici che non vedevo da tempo. È successo un macello, ma dopo abbiamo fatto pace”, ha continuato l’ex cavaliere.

Leggi anche: “E ora Tina?”. Uomini e Donne, la scoperta sul suo corteggiatore Cosimo: cosa si è saputo





UeD, Roberta Di Padua e Maria De Filippi: cosa si sono dette sottovoce

Ridendo, Roberta ha confessato di averlo “mollato con un messaggio su WhatsApp”. “Il giorno dopo è stata allucinante, me ne ha dette di ogni. Poi si è addirittura scusata per i modi”, ha aggiunto Alessandro. Ma a parte questa breve parentesi di incomprensioni, il loro rapporto continua a funzionare ed entrambi sono molto innamorati.

“Sono molto contenta perché senza di voi Alessandro non l’avrei mai conosciuto. Se oggi sto così bene, è solo grazie a voi”, le parole di lei e anche di lui. Alla fine la coppia, prima di lasciare lo studio, si è concessa un ballo romantico sulle note di “Adesso Tu” di Eros Ramazzotti. Chi si aspettava il tanto atteso annuncio di una gravidanza sarà rimasto deluso ma in effetti un piccolo retroscena in questo ritorno a UeD c’è.

Torniamo all’inizio. Chi ha seguito la puntata ha assistito all’entrata dei due. E prima di accomodarsi al centro dello studio hanno salutato e abbracciato Maria De Filippi. I più attenti avranno notato che ex dama e conduttrice si sono scambiate delle parole sottovoce. Ma cosa si sono dette?

Pare che Maria le abbia chiesto come stesse e che Roberta abbia risposto bene prima di aggiungere qualcosa. “Sì, pazienza!”, ha poi replicato alla padrona di casa, come se avesse ricevuto il suggerimento di maggiore tolleranza e comprensione in una relazione. Ma questo la Di Padua lo sa bene visto che era stata proprio lei qualche tempo fa ad aprirsi sulla crisi che stava vivendo col compagno.