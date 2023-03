Momento misterioso durante la messa in onda dell’ultima puntata della settimana di Avanti un altro di Paolo Bonolis. C’è stata una vera e propria censura, che sarebbe stata disposta da Mediaset, come hanno sottolineato gli utenti sul web. Infatti, c’è stato qualcosa di insolito accaduto nell’appuntamento di venerdì 24 marzo. E non sappiamo come l’avrà presa il conduttore, una volta che avrà rivisto il tutto su Canale 5. E ora in tanti si stanno chiedendo se ci sia stata realmente una precisa indicazione dall’alto.

Avanti un altro è una trasmissione che non è in diretta, quindi ci sarebbe stato questo intervento su Paolo Bonolis prima di mandare in onda tutte le immagini. Una censura che non è stata digerita da tutti, ma ci sarebbe una motivazione ben precisa dietro questo modus operandi che ha coinvolto anche una delle ospiti del programma. Un colpo di scena inaspettato, che sta facendo discutere e non poco in rete. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa si è verificato nelle scorse ore.

Avanti un altro di Paolo Bonolis, scatta una censura

Nella scorsa puntata di Avanti un altro, Paolo Bonolis ha subito una censura presumibilmente dai vertici di Mediaset mentre stava per dare vita ad un siparietto con la sua valletta Giuseppina, scelta per l’appuntamento di venerdì 24 marzo. La donna voleva raccontare una barzelletta, ma lui inizialmente aveva ritardato questa opportunità e lei aveva esclamato: “Non me la fai dire”. A quel punto il padrone di casa si è convinto e ha detto: “Gliela faccio dire”. Poi è successo l’impensabile.

Il pubblico, però, non ha potuto sentire la barzelletta della valletta ma solo risate e applausi delle persone presenti e lo sguardo attonito di Bonolis, che ha affermato davanti alle telecamere: “Con la nostra consueta eleganza vi diamo appuntamento a tra poco”. Quindi, c’è stato un passaggio che sarebbe stato eliminato dalla produzione forse perché era stato detto qualcosa di troppo forte o volgare. E che, secondo il sito Gossip e Tv, sarebbe in contrasto con le ultime disposizioni di Pier Silvio Berlusconi.

Bonolis chiede alla valletta di puntata di raccontare una barzelletta, ma di questa non c'è traccia, a differenza della reazione imbarazzata del conduttore e delle risate dei presenti. Il motivo? Un chiaro taglio, visibile dalla posizione degli occhiali. pic.twitter.com/0Nv4ukWDAX — Massimo Falcioni (@falcions85) March 25, 2023

L’utente Twitter che ha condiviso il filmato ha spiegato l’accaduto nei minimi particolari: “Bonolis chiede alla valletta di puntata di raccontare una barzelletta, ma di questa non c’è traccia, a differenza della reazione imbarazzata del conduttore e delle risate dei presenti. Il motivo? Un chiaro taglio, visibile dalla posizione degli occhiali“.