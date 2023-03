La confessione choc di Paolo Bonolis da Piero Chiambretti. Ospite a La tv dei 100 e uno, il famoso conduttore Mediaset si è raccontato senza filtri, per la grande gioia del pubblico di Chiambretti. Il marito di Sonia Bruganelli ha raccontato ai bimbi presenti in studio tante cose intime della sua vita. “Io non penso mai all’infanzia – dice Bonolis – perché mi sono dovuto occupare di quella degli altri. Ho cinque figli e due mogli? No, due mogli no, l’ho avuta una! Ho pure due nipotini”.

Come si sa poi, Bonolis è un grandissimo tifoso dell’Inter. Così, messo con le spalle al muro da Chiambretti, gli è stato chiesto: “Se tuo figlio venisse chiamato a giocare per la Juventus? Non posso dirlo, ci sono i bambini”. Poi Paolo ha replicato con tono divertito: “Chiamerei subito l’avvocato”. Ma non è finita qui, perché nella serata inaugurale di La tv dei 100 e uno, Bonolis ha detto: “Io non penso mai all’infanzia perché mi sono dovuto occupare di quella degli altri”.

Leggi anche: “Perché si sono lasciati”. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la bomba è servita





La confessione choc di Paolo Bonolis da Chiambretti

“Ho cinque figli e due mogli? No, due mogli no, l’ho avuta una! Ho pure due nipotini”. A questo punto Bonolis ha ricordato per un attimo anche il suo celebre “Il senso della vita”. Le risate sono arrivate quando il padrone di casa ha detto qualcosa di davvero molto privato riguardo l’intimità di Bonolis. Chiambretti ha detto: “Ho un’indiscrezione su Bonolis”.

E ancora: “Sapevate che faceva la pipì a letto fino a quando aveva 11 anni?”. A quel punto il conduttore di Avanti un altro ha risposto: “Poi a 80 anni si ricomincia, sognavo solo la pipi, poi all’improvviso ho fatto altri sogni” ha scherzato il conduttore”. Un programma davvero interessante quello di Chiambretti, che ha dato la possibilità a diversi bambini di diventare protagonisti ed essere loro i conduttori per una sera.

… ma come se la sta cavando Paolo Bonolis coi nostri bambini? A quanto pare, molto bene! 😍 #LaTVdei100euno pic.twitter.com/k9j1Fh6h96 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 15, 2023

Gli stessi hanno acuto la possibilità di fare delle domande ai volti noti dello spettacolo ospiti del programma. Un format che ricorda, per certi versi, un altro programma sempre di Paolo Bonolis, che tanti anni fa fece un grande successo di pubblico: “Chi ha incastrato Peter Pan?”. Un programma che però non ha avuto la stessa fortuna in tempi recenti.

Leggi anche: “Ho capito tutto”. GF Vip, Antonella Fiordelisi adesso sa: la verità le è sempre stata davanti