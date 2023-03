“Ho capito tutto”. GF Vip, Antonella Fiordelisi adesso sa: la verità le è sempre stata davanti

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi torna a parlare: una rivelazione che sa di scoperta a poche settimane della fine del programma. La showgirl, infatti, si è lasciata andare ad un serie di considerazioni: ha confessato tutto a Nikita Pelizon. Così mentre Edoardo Donnamaria, sui social, ha raccontato la sua esperienza. “Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male. Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace”.



“Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella. Con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto”. E ancora: “Cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore. Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto”.

Leggi anche: “Oddio, guardate che fa”. GF Vip 7, Luca Onestini choc: si accerta di essere solo, poi quel gesto





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: “Ho capito che non è solo un gioco”



“A quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso, spero di non avervi deluso troppo negli ultimi 100 metri della maratona. A quelli che hanno speso solo male parole dico solo una cosa: al Drojette al massimo glie la potete suc*re! Ora votate Antonella in finale!”. Antonella che, come detto, nella casa dicendo di aver diametralmente rivisto quelle che erano le sue consapevolezze inziali.



“Quando sono entrata qua ero sola, non c’era neanche Edoardo perchè non eravamo fidanzati. Ero sola ma, per il fatto che mi trovavo in un programma come questo che ho sempre voluto fare, mi sentivo molto forte. Ero talmente eccitata e felice di stare qui che, anche se ero sola e litigavo con tutti, non mi sono mai sentita debole. Col tempo, vedendo che questo non è solo un gioco, ho iniziato a conoscere meglio le persone…a capire perché loro avevano dei caratteri incompatibili col mio”.



Antonella ha poi detto di essersi pentita di essersi fatta condizionare dalle prime impressioni, senza conoscere a fondo il sentimento dei suoi compagni di gioco: “George ad esempio, potevo evitare di giudicarlo sul fatto che non si esponesse…pure Luca Salatino era così, non commentava le cose degli altri, stava sulle sue. Anche Patrizia, che sembrava che sclerava sempre, ha una sua sensibilità. Alla fine la persona va sempre giudicata per le cose belle che ti da. Bisogna sempre prendere il meglio dagli altri”.