GF Vip 7, Luca Onestini protagonista nella Casa: contro l’ex Uomini e Donne piovono accuse. Quando mancano ormai poche settimane alla fine del programma Onestini continua la sua corsa solitaria durante la quale non ha risparmiato critiche neppure a autori e produzione. Solo lunedì scorso aveva usato parole forti. “Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Ciò che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare”.



E ancora: “I discorsi strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito. Allora non si vede niente e vedranno altre robe, raccontano quello che vogliono. È impossibile ed è un continuo. Non è più nemmeno da commentare”.

GF Vip 7, Luca Onestini: sale dietro le spalle, piovono accuse. “Ce l’ha con Nikita”



Nelle ultime ore Luca Onestini si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Non appena Nikita Pelizon ha lasciato la cucina ha lanciato del sale alle sue palle. Secondo le malelingue del web, il gesto dell’ex tronista sarebbe infatti rivolto contro Nikita, con la quale come sappiamo non ha più alcun tipo di rapporto. Proprio Nikita è stata indirettamente difesa da Sonia Bruganelli.



L’opinionista infatti ha sparato a zero contro Giaele. “Siamo a quattro puntate dalla fine e si mangerebbero le caviglie l’uno dell’altro pur di arrivare alla fine, soprattutto se hai aperto quella porta il 19 settembre, e Giaele e Nikita sono tra queste. Giaele dopo averci raccontato la sua storia non ha più molto da dire e si è inventata questa storia della rivalità con Nikita”.



E ancora: “In questo caso dentro la Casa dopo la liaison con Antonino e dopo essere stata presa per le orecchie dal marito, vero o finto che sia, l’abbiamo persa e si è messa un po’ in mezzo a tutte le dinamiche. A me va bene, però se poi dopo quando sono presente io non mi puoi dire una cavolata”. E domani nuova resa di conti in puntata.