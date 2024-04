Tensione alle stelle ad Amici 23 tra i due allievi. Si stava discutendo dell’ultima puntata del serale, andata in onda sabato 20 aprile, quando c’è stata una lite. Durante il daytime del 22 aprile un concorrente ha voluto rivelare qualcosa di molto importante, ovvero che avrebbe voluto compiere un gesto di enorme sacrificio per salvare un’altra compagna di avventura. Ma da lì in poi non si è capito più nulla.

Infatti, mentre venivano trasmesse le immagini di Amici 23, questi due allievi hanno fatto scoppiare una lite tra di loro e ovviamente il clima in vista del prossimo appuntamento si è surriscaldato. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto in casetta e perché in questa discussione è coinvolta Gaia, che è uscita dal programma dopo l’eliminazione della sostituta Aurora.

Amici 23, tra i due allievi lite improvvisa: “Stai mentendo”

Parlando del suo nuovo singolo, il concorrente di Amici 23 Mida ha voluto commentare ciò che pensa il pubblico. Ma un altro allievo gli ha subito replicato: “Hai fatto una faccia“, in relazione al timore che potesse essere estromesso dal talent show. Ma il cantante ha aggiunto che era solo un sospiro di sollievo, ma Martina ha esclamato: “Come se fossi sorpreso”. Ma Mida ha ammesso che fosse convinto di finire al ballottaggio eliminatorio.

A quel punto è intervenuto Petit, che ha detto riferendosi direttamente a Mida: “Io non ci credo che tu avessi paura di finire al ballottaggio con Gaia (fidanzata di Mida n.d.r.)”. E quest’ultimo ha continuato così: “Quando mi sono visto al ballottaggio e ho visto che sarei potuto andare a rischio con Gaia, non volevo. Quando sono uscito alla pausa ho detto che mi sarei autoeliminato e l’ho detto anche a lei. Poi non è successo, ma la tensione era per quello”.

Petit non ha creduto ad una sola parola di Mida: “Per come sei è impossibile che ti saresti autoeliminato“. Tornati in stanza, i due hanno avuto un altro confronto da soli e Petit ha proseguito nella sua accusa: “Perché quando Gaia se n’è andata non hai preso la tua roba e sei uscito pure tu? È uguale, è la stessa cosa”. Per sapere come è andata avanti la lite occorrerà attendere il daytime di martedì 23 aprile.