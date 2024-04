È pochissimo che Lil Jolie è uscita dalla scuola di Amici 23 ma il suo nome è già sulla bocca di tutti. Sabato sera la puntata che ha segnato la fine del percorso nel talent per la cantante. Entrata a settembre scorso, è stata eliminata sabato 20 aprile dopo aver perso definitivamente il ballottaggio finale con Sarah dopo una settimana in bilico. Per quanto dispiaciuta, Lil Jolie si è detta comunque molto soddisfatta del suo percorso e di aver tratto degli insegnamenti molto importanti.

“Questo percorso ti forma – ha detto dopo la puntata – Inizi a capire che in realtà tu ti basti da solo. E io, qua dentro, ho capito di bastarmi da sola. Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho fatto 24 anni. Sono una donna, sono fiera di essere una donna. Non ho rimpianti. Questo era l’obiettivo che mi ero prefissata e l’ho rispettato. Non avrei mai immaginato fosse così bello stare qui. Sono veramente felice”.

Lil Jolie, annuncio bomba dopo Amici 23

Lil Jolie è anche tornata sui social, ma con una mossa a sorpresa: in tanti hanno notato che la giovane artista ha eliminato tutti i post, inclusi quelli del suo percorso ad Amici 23. Forse per lasciare spazio a un nuovo inizio e nuove emozioni? Senza dubbio perché poco dopo è arrivato un annuncio top che la riguarda.

Dopo l’uscita dal programma di Maria De Filippi, Lil Jolie ha firmato il contratto discografico con BMG, etichetta che vede tanti artisti della scena italiana e internazionale e ora s’impreziosirà con la presenza dell’ex allieva di Amici 23.

“LIl Jolie, la giovane e talentuosa cantautrice tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, firma con BMG”, si legge nell’annuncio arrivato nella giornata di lunedì 22 aprile che è stato subito condiviso dall’artista, emozionata di iniziare questo nuovo percorso discografico. Una notizia che, nemmeno a dirlo, è stata accolta con grande entusiasmo anche dai fan.