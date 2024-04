Il Serale di Amici va avanti e settimana dopo settimana il cerchio si ristringe sempre di più, ma anche gli ex allievi continuano a incuriosire il pubblico. Anche e soprattutto per questioni di cuore. Sappiamo che in questa edizione sono nate diverse coppie in casetta ma non tutte sono ancora unite. Mew e Matthew sono stati i primi ad innamorati sotto i riflettori e dopo essersi ritirati insieme hanno deciso di andare a convivere a Milano.

Petit e Marisol sono inseparabili da tanti mesi e i daytime hanno raccontato tutte le fasi di questo amore, dal timido corteggiamento di lui ai progetti che stanno facendo per il loro futuro. Gaia e Mida invece si sono lasciati poco prima dell’inizio del serale, ma tra i fan c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma quando anche lui terminerà l’esperienza nella scuola di Canale 5.

Amici 23, la coppia finalmente insieme

E poi ci sono Ayle e Lucia, che da quando sono fuori da Amici 23 continuano a mostrarsi insieme su Instagram. In realtà durante il talent non è stato mostrato nulla del legame che Ayle ha instaurato con Lucia dopo mesi di convivenza sotto lo stesso tetto ma i fan hanno sempre avuto sospetti, a maggior ragione dopo che a Verissimo hanno parlato entrambi di un legame speciale da verificare in futuro.

Sui social però sono apparse ora delle foto inedite tra cantante e ballerina, che si sono concessi una giornata di relax e di coccole al mare. La coppia si è lasciata andare a baci e abbracci per la gioia di chi sta continuando a seguirli e soprattutto ha capito da subito he tra loro era nato un sentimento ancora prima che entrambi lo confermassero.

“Direi che quest’amicizia speciale si è trasformata davvero”, “Loro sono i più belli di Amici 23 e non ce li hanno mai mostrati”, “Ma sono proprio rinati”, sono alcuni dei commenti che gli utenti hanno scritto dopo aver visto il collage che il cantante ha pubblicato sul suo profilo il 22 aprile.