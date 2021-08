“Non c’è niente da dire”. Lite Sara Daniele e Aurora Ramazzotti, la figlia di Pino interviene. Cosa è successo davvero

“Un rapporto speciale, diverso. Ci separa solo il sangue della fratellanza. Tanti auguri sorella mia”. Con queste parole Aurora Ramazzotti aveva fatto gli auguri per i 24 anni dell’amica Sara Daniele. Un rapporto sincero che sembrava essersi interrotto. Secondo il gossip circolato ieri infatti le due ragazze sarebbero state ai ferri cortissimi. A lanciare qualche dettaglio in più ci aveva pensato il magazine Chi. Secondo il settimanale la rottura avvenuta tra “Stanlio e Ollio”, come spesso si sono descritte ironicamente, per sottolineare una diversità caratteriale che le ha sempre rese complementari in tutto, fosse avvenuta per un motivo su cui è quasi impossibile chiudere un occhio.



Le due, di fatto, avevano smesso di seguirsi sui social. Ma oggi sulla questione è intervenuta Sara Daniele. “Io e Aurora (Ramazzotti, ndr) siamo amiche anche senza mostrarlo sui social”, ha scritto online la figlia di Pino Daniele, replicando con ironia alle voci secondo cui le due avessero litigato. “Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente, purtroppo”, ha aggiunto la Daniele, prendendo a ridere l’errore attraverso il quale ne è stato storpiato il nome di battesimo.



“Allego selfie brutti per rassciurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Siamo amiche, giusto? Risp in privato”, ha replicato, con tanto di post Instagram, Aurora Ramazzotti. Aurora Ramozzotti che nei giorni scorsi è stata al centro delle polemiche. Nelle sue ultime story ha pubblicato alcune foto e video mentre si trova in vacanza in Grecia. Ad attirare l’attenzione di Fabrizio Corona, però, è stato uno degli scatti.







Quello, in particolare, in cui Aurora scrive nella didascalia: “Santorini= sassi, tramonti, cu*i”. Nella foto, naturalmente, Aurora Ramazzotti mette in mostra il suo lato B. E Fabrizio Corona ha ripreso il post, evidenziando la parolina e aggiungendo una sua considerazione. “Ma non aveva denunciato il catcalling?” scrive nella story Fabrizio Corona.

Insomma l’ex di Nina Moric accusa Aurora Ramazzotti di porgere su un piatto d’argento l’occasione per diventare oggetto di commenti poco carini da parte del popolo del web. Come la prenderà Aurora Ramazzotti?