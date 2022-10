Attilio Romita prima del GF Vip 7. Il concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha raccontato cosa è successo prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Il giornalista si è lasciato andare a uno sfogo subito dopo la puntata andata in diretta giovedì 13 ottobre.

Attilio Romita ha ammesso di essersi sentito messo da parte nelle discussioni riguardanti il reality show svelando cosa è successo in famiglia prima del suo ingresso nella casa, cosa che ha indotto la figlia a chiudere i rapporti con lui. La figlia dell’ex volto della Rai ha smesso di parlargli proprio per la sua scelta di partecipare al programma.

Attilio Romita prima del GF Vip: “Mia figlia non mi parla”

Parlando con Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, Attilio Romita ha spiegato prima del GF Vip la figlia 26enne non gli parla più: “Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma”.

“‘Se entri lì perdi una figlia sappilo’. Quando uscirò proverò a riprendermela. Se poi esco con ste scenette davvero non la recupero. Poi continuano a dire che bacio tutti e faccio l’idiota. Così ne esco male e mia figlia sarà ancora più arrabbiata. Ne ho parlato in confessionale, – ha rivelato Attilio Romita – ma loro mi ripetono che sto facendo un bel percorso”.

Attilio Romita è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip e pur essendo una persona molto riservata, ha raccontato anche in tv qualcosa del suo privato. Prima del GF Vip, Attilio Romita ha litigato con la figlia, con la quale ha discusso a causa del suo ingresso nella casa: “Mia figlia è una ragazza quadrata. Mi ha detto interrompiamo le comunicazioni e come le mie caratteristiche e la mia storia non sono adatte a questo tipo di programma. Mi ha detto ‘Se vai lì perdi una figlia’. Quindi quando uscirò dovrò andarmela a riprendere a mia figlia”.