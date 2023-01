“Non sei un ca**o, non sei niente”. Follia Attilio, al GF Vip sbrocca per un motivo assurdo: cosa è successo

Attilio Romita è una furia. Al GF Vip 7 le tensioni sembrano essere all’ordine del giorno. Nelle ultime ore il giornalista si è mostrato in collera nei confronti di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria verso cui avrebbe mosso un’accusa ben precisa.

Attilio Romita contro Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Tensione alle stelle tra di loro non appena il giornalista avrebbe fatto notare che i due tenderebbero a porsi sempre al centro delle attenzioni, controllando l’operato degli inquilini della casa del GF Vip. Di contro, Tavassi e Donnamaria non si sono di certo tenute le accuse.

Attilio Romita contro Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria: il video dello sfogo con Luca Onestini

A loro volta infatti avrebbero accusato il giornalista di soffrire di manie di protagonismo. Insomma, nella casa del reality show di Alfonso Signorini la convivenza forzata porterebbe spesso a fare sorgere malumori anche a partire dalle situazioni più innocue, come ad esempio nell’organizzazione del TG GF Vip. Attilio Romita, infatti, si sarebbe astenuto dalla conduzione, nonostante i tentativi di Nicole Murgia che ha fatto di tutto per farlo tornare sui propri passi. (“Fuori dalla casa”. GF Vip, Attilio Romita: il gesto fa imbufalire tutti. “Devi stare zitto per sempre!” (VIDEO)).

La vicenda sarebbe stata discussa anche in presenza di Luca Onestini a cui Attilio Romita avrebbe spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere quella decisione. Tensioni in casa tra i tre, che non si sarebbero affievolite neanche in occasione della sfida rap che ha coinvolto i concorrenti. Un video diventato virale tra io fan del programma mostrerebbero tutto.

Attilio che definisce i Donnavassi “due cazzoni alla ricerca di un futuro introvabile”#GFvippic.twitter.com/AxBsn31cCz — Paola. (@Iperborea_) January 20, 2023

“Il problema… Non me ne frega niente di quello che hanno scritto. Devi essere leale e concordare. Tu non sei un ca**o, non sei niente. Siete due ca**oni alla ricerca di un futuro ancora improbabile a 40 anni. Sei qui per organizzare un gioco“, sono state le parole di Attilio Romita usate nei riguardi degli inquilini; parole davanti alle quali lo stesso Onestini ha più volte tentato di rispondere per fare tornare la pace e calmare gli animi. Resta il fatto che la reazione del giornalistatti agli occhi di molti fan sarebbe apparsa esagerata.