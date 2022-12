Problemi di coppia tra Attilio Romita e la compagna, fuori dalla casa del GF Vip 7. Avevamo già raccontato negli scorsi giorni che la donna si era particolarmente risentita per un discorso, non proprio delicatissimo, dell’uomo su Sarah Altobello. La donna per prima aveva confessato di essere attratta un bel po’ dal fascino del giornalista. Per settimane Attilio ha sempre e solo risposto di essere lusingato, ma che a casa aveva la donna della sua vita che lo attendeva. Poi è arrivato il colpo di scena.

Durante una chiacchiera in veranda, il giornalista ha affermato che porterebbe Sarah nel van. “Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”, aveva detto. La cosa non è finita qui, perché tra i due sono continuati abbracci speciali e tanta intimità (nei limiti, chiaramente).

Problemi di coppia tra Attilio Romita e la compagna al GF Vip

La donna in principio aveva reagito male commentando la cosa con ironia: “Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”. Ora però Mimma Fusco ha deciso di iniziare a fare sul serio con il compagno e ha immediatamente cambiato l’immagine del profilo sui social che la ritraeva insieme a Romita.

Poi una frase che di fatto mette ombra sui due: “Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. Godeva della mia fiducia” Incondizionata”. Dopo un momento di silenzio però, Mimma ha spiegato di essere convinta che la crisi scoppiata nel suo matrimonio non sia colpa di un “montaggio errato da parte della regia del GF Vip”, ma proprio del suo compagno.

L'anno scorso abbiamo assistito ad una proposta di matrimonio

Quest'anno assisteremo al divorzio di Attilio 💀#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/9aIwo2apTR — Elisa (@elisa1994_elisa) December 8, 2022

“Attilio ama essere protagonista”, scrive la donna sui social. E a chi le ha detto entrare e risolvere, ha risposto: “Non voglio confronti”. Mimma quindi sembra molto determinata a non scusare il compagno per quegli atteggiamenti poco rispettosi (bacio compreso, video seopra) nei suoi confronti. Non solo, per molti il suo rapporto con Attilio sarebbe già finito. Chissà cosa succederà in diretta.

