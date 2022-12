Al GF Vip 7 sta nascendo un’altra coppia. Parliamo di Attilio Romita e Sarah Altobello. Sembra proprio che il giornalista non sia rimasto immune alla bellezza della donna e di essere alquanto attratto. Anche lei, in principio, aveva confessato di essere attratta un bel po’ dal fascino del giornalista. E adesso? Diciamo subito che tra i due non è successo nulla (ancora) ma il povero Attilio sta facendo una grande fatica. Romita è senza dubbio uno dei papabili vincitori di questa edizione del GF Vip e in tanti hanno sempre scherzato con lui su questa cosa.

Come dicevamo, la Altobello ha sempre fatto molti complimenti ad Attilio in queste settimane. Naturalmente l’uomo ha sempre ringraziato rispondendo di essere lusingato, ma che a casa aveva la donna della sua vita che lo attendeva. Poi ieri il colpo di scena. Durante una chiacchiera in veranda, il giornalista ha affermato che porterebbe Sarah nel van. Proprio così, quello stesso van in cui hanno dormito prima Pamela Prati e dopo Patrizia Rossetti.

Attilio Romita e Sarah Altobello: una nuova coppia al GF Vip 7?

Ma anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia per capirci. Si tratta di posto super appartato dove c’è un solo letto. Attilio ha detto a riguardo: “Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”.

Naturalmente la compagna di Romita, Mimma, questa cosa l’ha sentita e poco dopo commentata sui social. La donna naturalmente non l’ha presa affatto bene e ha scritto su Twitter ripestando quell’esatto momento della confessione: “Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”.

Attilio che confessa di voler portare Sarah nel van proprio oggi che è il compleanno della compagna, io non#GFvippic.twitter.com/Ze2y1RLlrm — Paola. (@Iperborea_) December 6, 2022

Insomma, volontariamente o meno, si è innescata una dinamica che farà discutere non poco. Molto probabilmente la donna sarà invita durante la prossima puntata del GF Vip al cospetto del marito per un confronto faccia a faccia (con Sarah presente, se deduce). Tra l’altro proprio il giorno di questa confessione di Attilio, era il compleanno di Mimma. Che affronto! Seguiranno aggiornamenti.

