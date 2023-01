È finita tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip. L’ex Uomini e Donne ha accusato l’influencer di essere stata poco chiara e hanno discusso per l’ennesima volta, probabilmente l’ultima. “Io sono sempre stata chiara nel dire che mi piacevi”. Ma Daniele ha tirato in ballo Antonino Spinalbese e Luca Onestini: “Sì, però ti mettevi nel letto con Antonino, poi hai provato con Luca. A me non va bene”. La discussione tra i due è proseguita in cucina e i toni si sono alzati.

“Sono una persona giovane e posso (riferendosi all’accusa di essersi avvicinata a Luca, ndr). Tu non mi parlavi. Se non va bene, tutto a posto. Non parlarmi da un giorno all’altro però…Io l’opinione della gente me la metto in tasca”, ha detto Oriana Marzoli e la risposta di Daniele Dal Moro non si è fatta attendere e non si è impietosito vedendo l’amica in lacrime: “Tu venderesti l’anima per il GF Vip. Hai fatto tutte ste coppie del caz** per il programma televisivo di mer*a. Questo pensiero non me lo toglie nessuno”. A Nicole Murgia poi ha detto: “Per lei la nomination è importantissima, l’unica cosa che le interessa è il gioco. Si taglierebbe un piede per il gioco”.

GF Vip Nikita Pelizon smaschera Oriana Marzoli

Sulla questione è intervenuta Nikita Pelizon che ha espresso la sua opinione sul comportamento di Oriana Marzoli al GF Vip. A detta della modella ad essere ferito sarebbe il suo ego e non il suo cuore. Una tesi che ha il paio con le frasi rivelate di recente da Antonino Spinalbese: “Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione”. L’ex di Belen, infatti, ha confessato che la venezuelana lo avrebbe pregato in ginocchio di non lasciarla perché lei non avrebbe potuto accettare di essere mollata in diretta TV.

Ecco il pensiero di Nikita Pelizon: “Fake, Fake, Fake questa telenovela. Sta bene… per Antonino di base è stata male per una settimana e poi basta, bene. Adesso sto rivedendo la stessa cosa. Piange, piange, piange… poi di base ride. Dice che è stata male ma a me sembra più un rifiuto dell’ego perché non accetta il rifiuto e non ha raggiunto il suo obiettivo. Adesso vedremo o l’avvicinamento con Davide o con Andrea”.

Ah quindi se piange Oriana è tutto finto e lo fa solo per paura di rifiuto, invece se lo fanno Antonella e Nikita è tutto vero? No fatemi capire questa cosa



TUTTO QUESTO È IMBARAZZANTE#gfvip #oriele #orianistas

pic.twitter.com/f60e6VDSUu — sisonokevin (@_soleilandia_) January 26, 2023

Anche Antonella Fiordelisi non ha una opinione positiva su Oriana Marzoli: “Beh, diciamo che è stata brava in questo senso con Daniele, nel senso che ha fatto le cose giuste per restare qui. Quello che poteva usare l’ha usato. Ovvio che non se ne va, ragazzi, di che parliamo? La ship con Daniele l’ha fatta apposta, neanche lei se ne frega. Ognuno fa quello che vuole qua dentro, basta che non danno fastidio a me”.