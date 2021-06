“Mi ha riempita di botte”. Asia Argento, la confessione senza freni a Verissimo. E si commuove persino Silvia Toffanin

Una storia devastante quella di Asia Argento a Verissimo – Le storie: qui è andata in onda l’intervista-verità alla figlia di Dario Argento, che ha raccontato la sua dolorosa infanzia. Ed è proprio la bella Asia a raccontare tutto: “Mia madre mi picchiava quando ero piccola, come se fossi la più forte tra le mie sorelle e potessi sopportare. Mi cacciava di casa a nove anni con il gatto e io andavo da mio padre. Si erano separati. Mia sorella Anna è morta per un incidente stradale. Aveva sofferto di anoressia, aveva sofferto molto”.

Poi continua: “Vedermela strappata via da un incidente stradale fu inimmaginabile. Mia sorella Fiore in quel momento è stata come mia madre. Mi è venuta una grande depressione e sono stata sei mesi a letto a 19 anni”. Asia Argento parla poi della riconciliazione con la mamma e della sua prematura scomparsa lo scorso novembre: “Quando sono nati i miei figli, lei è diventata nonna e ha dato a loro quello che non ha dato a me. Le ho perdonato tutto, è morta lo scorso novembre a settant’anni”.

E Asia Argento racconta: “Ha avuto un’ischemia, non si muoveva e si è impuntata per non vivere più. Quando l’ho vista l’ultima volta, le ho detto che le perdonavo tutto. Non c’è dolore più grande”. Silvia Toffanin scoppia in lacrime: “Sei dolce Asia”.





Asia Argento, la biografia

Nella sua autobiografia intitolata ‘Anatomia di un cuore selvaggio’ , Asia Argento ha ripercorso alcuni momenti drammatici, gli stessi di cui ha parlato a Verissimo e ha spiegato che il regista Rob Cohen è reo di aver abusato di lei: “Era un predatore e come tutti i predatori ovviamente nega”. Poi racconta che tutto è successo durante le riprese del film ‘XXX’.

Proprio in quel periodo, lontano dal set, il regista le avrebbe dato da bere il GHB che le avrebbe fatto perdere i sensi: “La mattina dopo non avevo capito cosa fosse successo, mi autoaccusavo di aver fatto una cosa che non volevo“. Nella lunga intervista Asia Argento non può non parlare del suo ex marito e padre dei suoi figli rivelando che adesso i rapporti tra loro sono distesi.