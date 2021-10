“È andata così, purtroppo”. Mara Venier, non poteva finire peggio: è successo dopo Domenica in

Mara Venier lascerà la guida di Domenica In al termine di questa stagione. Un viaggio lungo 13 edizioni che l’ha consacrata signora della domenica Rai al pari di Pippo Baudo con il quale condivide il record di conduzioni. Una nota che ha spiazzato e non poco i fan della ‘zia’ che sui sociali hanno, a più riprese, sottolineato tutto il loro dissenso. Su un possibile ripensamento stavolta sono pochi a credere. Sembra infatti che la decisione sia definitiva.



Per Mara Venier la stagione non è iniziata nel migliore dei modi e anche ieri ha incassato una pesante sconfitta nella gara degli ascolti. – Domenica In ha raccolto 2.499.000 spettatori (16.34%) nella prima parte e 2.015.000 spettatori (14.78%%) nella seconda.. Rai 1 – Da noi… A ruota libera ha interessato 1.731.000 spettatori (13.11%). Canale 5 – Amici di Maria De Filippi è stato guardato da 2.756.000 spettatori (19.12%). Canale 5 – Verissimo ha raccolto 2.155.000 spettatori (16.57%), dalle 16.30 alle 17.40, e 2.106.000 spettatori (15.69%), dalle 17.44 alle 18.39 nella parte intitolata Giri di Valzer.



Insomma, Mara Venier ha poco di cui stare allegra. Dall’altra parte l’intuizione di Pier Silvio Berlusconi si è dimostrata vincente. Così come la scelta di puntare su Enrico Papi per la programmazione domenicale al posto di Barbara D’Urso. Nella serata di ieri, domenica 3 ottobre 2021, su Rai1 – dalle 21.36 alle 23.25 – I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 3.994.000 spettatori pari al 19.13% di share.





Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.47 – la quarta puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.914.000 spettatori pari al 14.43% di share (Highlights: 1.479.000 – 12.57%). Su Rai2 NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 924.000 spettatori (3.93%). A seguire la settima stagione di NCIS News Orleans ha raccolto 798.000 spettatori con il 3.61%. Su Italia1 il film La Mummia ha intrattenuto 1.046.000 spettatori con il 5% di share.



Su Rai3 preceduto da una presentazione di 32 minuti (1.497.000 – 6.97%), il ritorno di Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.277.000 spettatori (9.81%) dalle 20.37 alle 21.57, e 1.479.000 spettatori (7.64%) dalle 22.01 alle 23.39 nella parte denominata Il Tavolo (L’Ora di Marzullo di 2 Minuti: 709.000 – 5.44%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 765.000 spettatori con il 3.9% di share (Saluti: 435.000 – 4.23%). Dati, quelli di raccolti da Mara Venier, che non scoraggiano la signora della tv. Pronta a dare battaglia.